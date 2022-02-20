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Захарова намекнула на "личные качества" Зеленского: "Это катастрофа"
20 февраля 2022, 15:55 • 534 • Политика
Мария Захарова, комментируя выступление Владимира Зеленского, отметила, что отсутствие сострадания к своему народу можно объяснить личными качествами украинского лидера, но самое плохое, что он ещё и совершенно не понимает, что его страна не нужна Западу сильной.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что её больше всего поразило в недавнем выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Она призналась, что кое-что показалось ей "невероятным".
- написала Захарова в своём телеграм-канале.
По словам дипломата, то, что Зеленский не испытывает сострадания к своим соотечественникам и лжёт о самоподрывах, легко объяснимо: "Это всё ещё как-то можно объяснить его личными качествами".
Фото: скриншот https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Мария Захарова искренне удивляется непониманию Зеленским того факта, что Запад готов давать Киеву деньги только в обмен на проведение реформ. "Это катастрофа государственности", - подчеркнула она.
Ранее Зеленский в Мюнхене заявил, что жители ДНР и ЛНР "доведены до безумия" и что не ВСУ их обстреливают, а они сами себя взрывают.
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