Мария Захарова, комментируя выступление Владимира Зеленского, отметила, что отсутствие сострадания к своему народу можно объяснить личными качествами украинского лидера, но самое плохое, что он ещё и совершенно не понимает, что его страна не нужна Западу сильной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что её больше всего поразило в недавнем выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Она призналась, что кое-что показалось ей "невероятным".

Самое невероятное в выступлении Зеленского - публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна,

- написала Захарова в своём телеграм-канале.

По словам дипломата, то, что Зеленский не испытывает сострадания к своим соотечественникам и лжёт о самоподрывах, легко объяснимо: "Это всё ещё как-то можно объяснить его личными качествами".



Фото: скриншот https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova Фото: скриншот https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Мария Захарова искренне удивляется непониманию Зеленским того факта, что Запад готов давать Киеву деньги только в обмен на проведение реформ. "Это катастрофа государственности", - подчеркнула она.

Ранее Зеленский в Мюнхене заявил, что жители ДНР и ЛНР "доведены до безумия" и что не ВСУ их обстреливают, а они сами себя взрывают.