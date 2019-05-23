Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Забот полон сад: дачную амнистию продлили до марта 2020 года
Евгений Герасимов: Стивен Сигал, глядя на огни Москвы сказал мне: "Я помню про ...
Мольбы Саакашвили довели до сведения Зеленского: Экс-президент Грузии просит вер...
Трамп против "человека-бревна": Трамп ответил Тиллерсону, что хорошо г...
Главная / Политика

Захарова на примере парусника "Седов" показала нежелание Польши развивать диалог с Россией

23 мая 2019, 23:24  •  5 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова показала нежелание Польши развивать диалог с Россией, приведя в пример парусник "Седов", который не пустили в польские территориальные воды.
Варшава создает всё новые поводы сомневаться в своих намерениях развивать двусторонние отношения с Москвой. Такое мнение выразила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она напомнила, что в апреле 2019 года Польша отказалась пускать в свои территориальные воды парусник "Седов", на котором проходили обучение курсанты Керченского государственного морского технологического университета. При этом Варшава неоднократно говорила о своей заинтересованности в диалоге с Москвой.
"Подобные поступки свидетельствуют об обратном", - подчеркнула дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что решение об увеличении численности американских военных на территории Польши будет являться нарушением основополагающего акта "Россия - НАТО". По мнению политика, Вашингтон пытается разрушить все существующие договоренности в сфере безопасности в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
23 мая 2019, 20:09
"Паниковского бьют! - Уже? Что-то очень быстро": Зеленского в Сети превратили в персонажа романа Ильфа и Петрова
23 мая 2019, 16:54
"Всех с праздниками": СМИ выдали сенсацию о звонке от "ожившего" Скрипаля, выждав две недели
23 мая 2019, 03:54
Выступал за снятие санкций с России: В скандале с бывшим вице-канцлером Австрии нашли немецкий след
23 мая 2019, 07:09
"Предотвратила ливийский сценарий": Сенатор Пушков осадил американца, заявившего о негативной роли РФ в Сирии
23 мая 2019, 13:39
Кравчук указал Зеленскому на ловушку в идее о референдуме
23 мая 2019, 00:39
В ответ на обвинения Порошенко заявил, что он "спас две трети Донбасса"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
19 мая 2019, 04:12
Про Евровидение
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.