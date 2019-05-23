Захарова на примере парусника "Седов" показала нежелание Польши развивать диалог с Россией

Варшава создает всё новые поводы сомневаться в своих намерениях развивать двусторонние отношения с Москвой. Такое мнение выразила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила, что в апреле 2019 года Польша отказалась пускать в свои территориальные воды парусник "Седов", на котором проходили обучение курсанты Керченского государственного морского технологического университета. При этом Варшава неоднократно говорила о своей заинтересованности в диалоге с Москвой.

"Подобные поступки свидетельствуют об обратном", - подчеркнула дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что решение об увеличении численности американских военных на территории Польши будет являться нарушением основополагающего акта "Россия - НАТО". По мнению политика, Вашингтон пытается разрушить все существующие договоренности в сфере безопасности в Европе.