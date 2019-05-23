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Захарова на примере парусника "Седов" показала нежелание Польши развивать диалог с Россией
23 мая 2019, 23:24 • 5 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова показала нежелание Польши развивать диалог с Россией, приведя в пример парусник "Седов", который не пустили в польские территориальные воды.
Варшава создает всё новые поводы сомневаться в своих намерениях развивать двусторонние отношения с Москвой. Такое мнение выразила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она напомнила, что в апреле 2019 года Польша отказалась пускать в свои территориальные воды парусник "Седов", на котором проходили обучение курсанты Керченского государственного морского технологического университета. При этом Варшава неоднократно говорила о своей заинтересованности в диалоге с Москвой.
"Подобные поступки свидетельствуют об обратном", - подчеркнула дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что решение об увеличении численности американских военных на территории Польши будет являться нарушением основополагающего акта "Россия - НАТО". По мнению политика, Вашингтон пытается разрушить все существующие договоренности в сфере безопасности в Европе.
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