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Захарова на эксперимент НАТО отреагировала с иронией

20 декабря 2021, 23:45  •  32 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала успех НАТО в производстве мёда.
В Североатлантическом альянсе сообщили, что достигли успеха. Однако не в основной своей блоковой деятельности, а в производстве мёда.
Как говорится в сообщении пресс-службы НАТО, эксперимент с пасекой из трёх ульев прошёл на ура. Сообщается, что три улья на территории штаб-квартиры появились в прошлом году. Но в 2020-м урожай был не настолько хорош - всего 25 баночек килограммов мёда.
Зато в этом всё прошло отлично: пресс-служба альянса отчиталась об урожае в 60 кг, что является высоким показателем для Бельгии, где нынешний год считается неудачным для производства мёда.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила успех альянса.
"Теперь понятно, почему им некогда заниматься переговорами о стратегической стабильности", - язвительно заметила она в своём телеграм-канале.

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