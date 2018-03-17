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Захарова: Москва интересуется, почему Лондон работает с ОЗХО по делу Скрипаля без РФ

17 марта 2018, 22:24  •  123 • Политика

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти РФ интересуются, на каком основании Лондон работает с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) по делу Сергея Скрипаля без привлечения России. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

"На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России, - сказала Захарова. - Это невозможно! И тоже интересный момент, когда они говорят о том, что это некое вещество в рамках программ "Новичок", как они это установили?".

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что любые попытки Великобритании принять дополнительные меры в отношении России повлекут еще более жесткий ответ. 

"В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры, - сказала она. - Это все четко сказано. Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась".

Захарова также пояснила, что решение о закрытии британского генконсульства в Санкт-Петербурге связано со сложившейся диспропорцией в дипучреждениях между Россией и Великобританией. "Что касается генконсульства в Санкт-Петербурге, то это связано просто с диспропорцией", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что у России помимо консульского отдела посольства в Лондоне было лишь генконсульство в Эдинбурге, в то время как у Великобритании - генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

По словам Захаровой, Великобритания запугивает мерами против России по делу Скрипаля скорее собственных граждан. "Те меры, которые были объявлены Великобританией, абсолютно не заканчивались на 23 дипломатах, - отметила она. - Это была какая-то смесь угроз, запугивания, причем не очень понятно, кого они больше запугивали? Нас? Точно нет. Потому что, по-моему, очевидно, что за последние годы запугать нас просто невозможно. Вопрос, не запугивали ли они таким образом своих людей? Вот это очень возможно".

Касаясь закрытия Британского совета, дипломат отметила, что "эта проблема очень старая". "Просто сегодня она получила свое логическое завершение по одной простой причине: на протяжении колоссального количества времени мы пытались, взывали, умоляли британскую строну поработать над тем, чтобы юридически оформить присутствие этого формата, этой организации, этой структуры на территории Российской Федерации", - сказала официальный представитель МИД РФ.

В субботу МИД РФ объявил об ответных мерах России на действия Великобритании. 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве в недельный срок должны вернуться на родину, закрывается английское генконсульство в Санкт-Петербурге, прекращается деятельность Британского совета.

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