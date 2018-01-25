Захарова: Москва делает все для вовлечения курдов в сирийское урегулирование

• 76 • Политика

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия постоянно обсуждает курдскую проблематику с Турцией и делает все для вовлечения курдских политических сил в урегулирование ситуации в Сирии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, (Россия) обсуждает (курдскую проблематику с Турцией), об этом постоянно говорит [глава МИД РФ Сергей] Лавров и другие российские представители, и на протяжении нескольких лет делается все по вовлечению курдских политических сил в урегулирование ситуации, в частности в Сирии", - сказала она.

Также Захарова отметила, что представители курдов приглашены на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

"Мы полностью сконцентрированы на подготовке конгресса. Курдским представителям были направлены приглашения, теперь вопрос за ними - принять не только приглашение, но и активное участие в этом формате", - отметила дипломат.

Кроме того, большое количество представителей различных курдских политических сил уже подтвердили свое участие в конгрессе, заявила Захарова.

По ее словам, на данный момент список участников форума постоянно меняется. "Могу сказать ,что есть очень большое количество представителей различных курдских политических сил, которые подтвердили свое участие", - сообщила дипломат.

Ранее сообщалось, что в конгрессе примут участие около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, ожидаются наблюдатели, прежде всего ООН. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

22 января Лавров заявил, что курдские представители были включены в список приглашенных сирийцев на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, который пройдет 29-20 января, однако не уточнил, какие именно организации будут представлять курды. Турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в МИД республики сообщил, что курды из партии "Демократический союз" (ДС) не будут участвовать в форуме.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии ДС в сирийском Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов. 25 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о ликвидации более 300 террористов. Курды в ответ на артиллерийские и авиаудары предпринимают ракетные обстрелы приграничных турецких городов.