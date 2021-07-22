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Захарова моментально ответила на громкие слова Малюськи: И где уважение?

22 июля 2021, 17:00  •  260 • Политика
Министр юстиции Украины Денис Малюська разразился громким заявлением о неминуемом поражении России по иску в ЕСПЧ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала коллегу из Киева уважать мнение суда.
Захарова отметила, что из уст министра юстиции Украины прозвучало "сильное заявление", особенно если учитывать, что "по логике" он должен уважать мнение суда. Дипломат призвала Дениса Малюську не предвосхищать решение ЕСПЧ и с уважением относиться к судебной власти.
Отметим, ранее Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. При этом МИД назвал решение властей взвешенным и отметил три причины направления жалобы. Во-первых, на Украине происходит планомерная дискриминация русскоязычного населения, русских поражают в правах на образование на родном языке. Также Киев постоянное нарушает международное законодательство и собственный основной закон. Наконец, украинские судебные власти оказываются неспособны провести расследования по указанным выше фактам.
В МИД России подчеркнули, что о плачевном состоянии дел на Украине говорит большое количество поданных ранее в ЕСПЧ личных жалоб. Кроме того, Россия подготовила большой массив доказательств о нарушениях прав человека на Украине.

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