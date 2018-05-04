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Захарова: многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче

04 мая 2018, 04:54  •  112 • Политика

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в пятницу на своей странице в сети Facebook на три случая обмана со стороны правительства Терезы Мэй.

"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче. Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", - написала Захарова.

Второе, по мнению Захаровой, вранье - утверждения о якобы наличии у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением России были опровергнуты Москвой. Официальный представитель МИД обратила внимание, что Россия привела "факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов", а также перечислила несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону".

"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной. "Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб", - заключила Захарова.

В четверг Земан заявил, что нервно-паралитический газ в незначительном количестве производился и складировался в Чехии.

"Дело Скрипалей" развивается уже в течение двух месяцев. 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а также его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла все спекуляции на этот счет.

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