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Захарова: международные организации проходят проверку на прочность из-за дела Скрипалей

15 апреля 2018, 22:09  •  69 • Политика

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Механизм международных организаций проходит колоссальную проверку на прочность в связи с ситуациями в Сирии и Солсбери, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, и в деле Скрипалей, и в ситуации в Сирии идет "явная манипуляция данными внутри международных организаций".

"Наносится колоссальный удар по Совету Безопасности ООН, ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] и так далее. Этот весь инструментарий, который давал возможность разным государствам на равных взаимодействовать, сейчас проходит колоссальную проверку на прочность", - сказала она в воскресенье в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Захарова отметила, что действующие дипломаты, безусловно, должны проводить свою линию и продвигать свои интересы, в том числе и на площадках международных организаций, однако недопустимо "заниматься подлогом, который непосредственно связан с угрозой жизни людей".

"А те материалы, которые оказались у нас в руках (доклад ОЗХО - прим. ТАСС), говорят, прежде всего, о подлоге международного масштаба", - подчеркнула представитель МИД РФ.

ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон утверждал, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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