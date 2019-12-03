Захарова: Киеву надо обеспечить права жителям Донбасса, чтобы вернуть их лояльность

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины гарантировать права жителям Донбасса. Об этом во вторник она написала на своей странице в Facebook.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами. Кстати, жители Донбасса президента Украины в 2019 году не выбирали и не по своей воле, чтобы слушать его, куда им ехать", - отметила она.

Кроме того, представитель МИД считает, что причины "всех бед" власти на Украине необходимо искать в своих рядах. "Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку. А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства. Жители Донбасса не принимали участие в выборах президента Украины в 2019 году", - отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Донбассе "есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию". "Вот последние могут уезжать", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области.