Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным -...
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму...
О стратегической автономии Европы от США
Шантаж Олимпиадой: Япония вновь требует Курилы (Telegram. Обзор)
Главная / Политика

Захарова: Киеву надо обеспечить права жителям Донбасса, чтобы вернуть их лояльность

03 декабря 2019, 05:54  •  34 • Политика

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины гарантировать права жителям Донбасса. Об этом во вторник она написала на своей странице в Facebook.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами. Кстати, жители Донбасса президента Украины в 2019 году не выбирали и не по своей воле, чтобы слушать его, куда им ехать", - отметила она.

Кроме того, представитель МИД считает, что причины "всех бед" власти на Украине необходимо искать в своих рядах. "Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку. А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства. Жители Донбасса не принимали участие в выборах президента Украины в 2019 году", - отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Донбассе "есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию". "Вот последние могут уезжать", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 22:09
"Генерал Мороз" заставил? На Украине заявили о смене руководства "Нафтогаза"
02 декабря 2019, 16:54
Путин удовлетворен тем, как исполняются его поручения по развитию Вооруженных сил и ОПК
02 декабря 2019, 22:09
Сенатор заявила о важности точных формулировок в законе о домашнем насилии
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
02 декабря 2019, 18:54
"Украине ничего не светит": мировой рынок оружия хочет Москву, а не Киев - эксперт
02 декабря 2019, 22:09
"Как бы они к своим гражданам-то применяли бы": Поклонская на простом примере доказала, что Украина признала Крым российским
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 01:09
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
03 декабря 2019, 01:24
Российских военных могли подорвать с отмашки США: Баранец о мотивах атаки в Сирии
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 01:24
"Многие уже умерли, но...": В Японии заявили о новом подходе к "возвра...
03 декабря 2019, 01:24
Чужие уже здесь: Пришельца обнаружили пользователи "Гугл-карт" в Британии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
26 ноября 2019, 06:54
Маск украл идею оскандалившегося джипа Tesla у ФСБ России? В Сети показали два фото
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.