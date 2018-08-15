Захарова: киевский "список Магнитского" против РФ нарушит международное право

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СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 15 августа. / ТАСС/. Москва будет рассматривать включение Киевом политиков РФ в создаваемый "список Магнитского" как грубое нарушение норм международного права. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерения украинских властей создать аналог американского "акта Магнитского".

"Анонсируемый киевским режимом пакет, который можно сравнить со "списком Магнитского", - очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения, - отметила она. - Складывается впечатление, что украинские власти следуют дурному примеру из-за океана и намереваются в нарушении принципов презумпции невиновности обвинить граждан иностранного государства в никем не доказанных правонарушениях".

По ее словам, предложенный украинский вариант "списка Магнитского" является примером подхода "а-ля инквизиция правосудию ведения коллективного наказания за несуществующие преступления". "Возможное включение в список политиков будем расценивать как грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств", - подчеркнула дипломат."

"Убеждены, что истинная причина этой инициативы в том, чтобы получить новые возможности для проведения политики безнаказанности, замалчивания преступлений неонацистов, экстремистов, виновных в гибели людей на майдане (ноябрь 2013 - февраль 2014 года - прим. ТАСС), в Доме профсоюзов в Одессе (2 мая 2014 года), и на юго-востоке Украины", - заключила Захарова.

Ранее глава министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Киев планирует предложить международным партнерам "сформировать отдельный станционный список по аналогии со списком Магнитского", в который войдут лица, якобы причастные к похищению и лишению свободы украинских граждан на территории РФ.

