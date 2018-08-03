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Захарова: Киев отказывает российским дипломатам во встречах с Вышинским

03 августа 2018, 16:39  •  40 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что украинские власти отказывают российским дипломатам во встречах с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
 
РИА Новости
 

«Она (ситуация. — RT) остаётся неизменной с 11 июля. Ссылаясь на украинское гражданство арестованного, власти отказывают российским консульским сотрудникам во встречах с ним (Вышинским. — RT)», — заявила она в ходе брифинга.

Захарова также призвала международные организации и правозащитников дать оценку «произволу».

Ранее суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского. 

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