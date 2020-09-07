Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
Главная / Политика

Захарова извинилась перед Вучичем, но прошлась по американцам

07 сентября 2020, 08:10  •  117 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова извинилась перед президентом Сербии Александром Вучичем, но прошлась по американцам и их правилам поведения.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова принесла извинения в связи с публикацией, посвящённой президенту Сербии Александру Вучичу и главе США Дональду Трампу. Комментарий был опубликован в Facebook.
Ранее в Вашингтоне Вучич встретился с так называемым премьер-министром Косово Авдулахом Хоти. При посредничестве Дональда Трампа стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.
Однако Захарова высмеяла в Facebook фотографию, на которой Вучич сидит на стуле перед Трампом. При этом она сопроводила публикацию кадром из фильма "Основной инстинкт".
Шутку Захаровой раскритиковали сербские политики, после чего дипломат заявила, что её сообщение некорректно истолковали. На самом деле речь шла о неприемлемом высокомерном отношении американцев к партнёрам.
"Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности", - заявила она.
Фото: Мария Захарова/Facebook

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
06 сентября 2020, 20:15
Берлин тормозит: Захарова вернула претензию МИД Германии о Навальном
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
06 сентября 2020, 20:15
Сербский чиновник пристыдил Захарову за фото со стульями, но перепостил его
07 сентября 2020, 01:45
Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
07 сентября 2020, 01:45
Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету
07 сентября 2020, 05:25
Уловка экс-канцлера ФРГ, как моментально обезоружить противника: Не каждый знал эту х...
07 сентября 2020, 02:35
«Оказывалось колоссальное давление»: станет ли Сербия переносить посольство в Иерусал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.