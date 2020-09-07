Захарова извинилась перед Вучичем, но прошлась по американцам

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова принесла извинения в связи с публикацией, посвящённой президенту Сербии Александру Вучичу и главе США Дональду Трампу. Комментарий был опубликован в Facebook.

Ранее в Вашингтоне Вучич встретился с так называемым премьер-министром Косово Авдулахом Хоти. При посредничестве Дональда Трампа стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

Однако Захарова высмеяла в Facebook фотографию, на которой Вучич сидит на стуле перед Трампом. При этом она сопроводила публикацию кадром из фильма "Основной инстинкт".

Шутку Захаровой раскритиковали сербские политики, после чего дипломат заявила, что её сообщение некорректно истолковали. На самом деле речь шла о неприемлемом высокомерном отношении американцев к партнёрам.

"Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности", - заявила она.

Фото: Мария Захарова/Facebook