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Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг

12 октября 2021, 01:50  •  86 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фото прибывшей в Россию Виктории Нуланд.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Представитель США опубликовала фото из особняка американского посла в России. В подписи к снимку Нуланд отметила, что наслаждается бабьим летом. Она также добавила, что ждёт с нетерпением встреч с представителями правительства, бизнеса и выпускниками программ по обмену.
На фото Нуланд иронично отреагировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова в своём телеграм-канале не без иронии поблагодарила американку.
Она отметила, что от Нуланд она всегда ждёт "щедрого повода для мирового троллинга".

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