Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фото прибывшей в Россию Виктории Нуланд.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Представитель США опубликовала фото из особняка американского посла в России. В подписи к снимку Нуланд отметила, что наслаждается бабьим летом. Она также добавила, что ждёт с нетерпением встреч с представителями правительства, бизнеса и выпускниками программ по обмену.

На фото Нуланд иронично отреагировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова в своём телеграм-канале не без иронии поблагодарила американку.

Она отметила, что от Нуланд она всегда ждёт "щедрого повода для мирового троллинга".