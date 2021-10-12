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Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 01:50 • 86 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фото прибывшей в Россию Виктории Нуланд.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Представитель США опубликовала фото из особняка американского посла в России. В подписи к снимку Нуланд отметила, что наслаждается бабьим летом. Она также добавила, что ждёт с нетерпением встреч с представителями правительства, бизнеса и выпускниками программ по обмену.
На фото Нуланд иронично отреагировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова в своём телеграм-канале не без иронии поблагодарила американку.
Она отметила, что от Нуланд она всегда ждёт "щедрого повода для мирового троллинга".
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