Захарова: Иран играет эффективную роль в борьбе с терроризмом в Сирии

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Антитеррористическая деятельность Ирана в Сирии имеет большое значение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью иранскому агентству IRNA.

"Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом", - сказала она.

По словам представителя российского дипведомства, которые приводит агентство, роль Ирана в борьбе с терроризмом имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона. Захарова также отметила, что отношение к Ирану, которое сложилось в первую очередь со стороны США, "не принесет ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе".