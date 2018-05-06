|
Захарова: Иран играет эффективную роль в борьбе с терроризмом в Сирии
06 мая 2018, 12:09 • 70 • Политика
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Антитеррористическая деятельность Ирана в Сирии имеет большое значение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью иранскому агентству IRNA.
"Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом", - сказала она.
По словам представителя российского дипведомства, которые приводит агентство, роль Ирана в борьбе с терроризмом имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона. Захарова также отметила, что отношение к Ирану, которое сложилось в первую очередь со стороны США, "не принесет ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе".
Подпишитесь на нас
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 апреля 2018, 11:39
|
30 апреля 2018, 11:54
|
04 мая 2018, 18:09
|
04 мая 2018, 21:24
|
05 мая 2018, 15:24
|
02 мая 2018, 22:09
|
02 мая 2018, 09:24