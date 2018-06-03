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Захарова: инсценировкой убийства СБУ сделала из Бабченко посмешище для всего мира

03 июня 2018, 19:24  •  128 • Политика

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ), инсценировав убийство Аркадия Бабченко, сделала из него посмешище, а репутации журналистского сообщества нанесла серьезный ущерб. Такое мнение в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в силу профессиональной деятельности журналисты регулярно подвергают свою жизнь опасности. "Я думаю, что он (Бабченко) просто не понимает это в силу своего кругозора. Он поставил крест на всей этой огромной работе, которую вело международное журналистское сообщество, именно по защите и по предоставлению особых дополнительных гарантий", - констатировала Захарова. "Он просто сказал, что этого всего не существует, потому что журналисты могут заниматься в том числе и такими вещами", - указала она.

Представитель МИД также назвала Бабченко жертвой СБУ, так как действия спецслужбы не только убили его профессиональную карьеру, но и сделали из него самого посмешище. "Убили журналиста Бабченко, такого человека - журналиста Бабченко - больше нет. Есть всемирное посмешище <...>, СБУ убило Бабченко вот в этом самом смысле слова", - уверена Захарова.

Кроме того, она обратила внимание, что инсценировка с Бабченко совпала с заседанием Совбеза ООН, где выступал глава МИД Украины Павел Климкин, и это делает данную ситуацию элементом "пропаганды мирового масштаба". "Когда министр иностранных дел Украины пришел (на заседание Совбеза ООН - прим. ТАСС) и зачитал информацию об убийстве журналиста Бабченко, а потом через некоторое время сказал, что он не в курсе был спецоперации, возникает вопрос: либо он врал два раза <...>, либо это была действительно ложь единовременная", - пояснила дипломат. Она усомнилась в том, что при длительной подготовке к заседанию Совбеза, специально посвященному ситуации на Украине, Климкин мог действительно не знать об инсценировке убийства Бабченко.

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что Аркадий Бабченко застрелен в своем доме. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство инсценировано в связи с необходимостью раскрыть готовившееся на него покушение. При этом глава спецслужбы Василий Грицак уточнил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман.

В четверг, 31 мая, Герман на судебном заседании рассказал, что знал об инсценировке убийства Бабченко. По его словам, он сознательно избрал на роль убийцы активиста "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а в прошлом клирика Киевского патриархата Алексея Цымбалюка.

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