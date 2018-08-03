Захарова: информация о военном присутствии России в ЦАР грубо извращается

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские инструкторы находятся в Центральноафриканской Республике (ЦАР) на совершенно законном основании, РФ сожалеет, что данная информация грубо извращается.

Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время в Центральноафриканской Республике работают 175 российских инструкторов, из них пять военных и 170 гражданских. Российские специалисты командированы в эту страну на совершенно законном основании по просьбе президента этого государства для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих, - отметила Захарова. - Основной задачей россиян является обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, поставленными в ЦАР Минобороны РФ на безвозмездной основе в конце января - начале февраля этого года. Мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация".

По ее словам, поставка вооружений была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права. "В установленном порядке было получено разрешение Комитета СБ ООН №2127 по ЦАР. Приемка, транспортировка, обеспечение безопасности, размещение российского вооружения на складах в городе Банги осуществлялась во взаимодействии с Миссией ООН по стабилизации при участии наблюдателей от Европейской военно-тренировочной миссии и Службы ООН по вопросам разминирования, - обратила внимание дипломат. - При содействии российских специалистов подготовлено 600 центральноафриканских военнослужащих".

Захарова отметила, что российское вооружение и инструкторы были направлены в республику "в период острой фазы военно-политического кризиса для оказания содействия местным властям в решении неотложных задач реформирования сектора безопасности и повышения боеспособности военных". "Военные специалисты из России не принимают какого-либо участия в боевых действия на территории ЦАР. Сложная ситуация в республике пока не позволяет говорить о конкретных сроках завершения миссии российских военных инструкторов", - сказала она.

Захарова также отметила, что все данные относительно транспортировки на родину тел убитых в ЦАР российских журналистов переданы их родственникам.

По ее словам, "тела погибших находятся в наиболее обустроенном госпитале Банги, посольство предпринимает все меры, чтобы их отправка на родину была осуществлена уже сегодня". "По этическим соображениям мы не будем анонсировать дату прибытия рейса. Сегодня все данные были переданы родственникам погибших", - отметила дипломат. Ранее она заверила, что им будет оказано все необходимое содействие.

Власти ЦАР пообещали сделать все возможное для поимки убийц, полдчеркнула Захарова. "Министр по вопросам франкофонии и государственного протокола, который в настоящее время исполняет обязанности министра иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом, в послании на имя министра иностранных дел Российской Федерации выразил соболезнования [в связи с гибелью журналистов] и подчеркнул, что власти ЦАР сделают все для поимки и наказания преступников", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, МИД не располагает информацией о том, кто направил журналистов в ЦАР. "Я не знаю даже, кто их туда направлял. Я не знаю, представляли ли они там средства массовой информации или общественную организацию. У меня такой информации нет", - сказала она.

Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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