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Захарова: Евросоюз потерпел фиаско с "публичной поркой" России

09 февраля 2021, 11:55  •  226 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ в шутку призналась, что теряется в догадках, почему Запад провалился с такой сложной миссией
Евросоюз пытался устроить России "публичную порку" с помощью визита своего представителя Жозепа Борреля, но потерпел фиаско. Об этом заявила Мария Захарова.
Дипломат призналась, что в случае провала с "поркой" у Европы всегда начинается истерика.
Официальный представитель МИД РФ поделилась мнением о том, что Европа тщательно планировала свое наказание. По ее словам, они хотели смешать все темы – журналистов, Навального и незаконные акции – в одну кучу и уехать домой с чувством выполненного долга. Однако у Запада ничего не вышло.
Захарова отметила, что ей сложно догадаться, почему так произошло. Как заявила дипломат в эфире радио "Вести FM", так получилось, вероятно, потому, что Москва предложила обсудить действительно важные вопросы, которые стоят на повестке дня сейчас.
Захарова уже не раз говорила о том, что Запад ведет себя беспардонно и грубо в отношении России.
Боррель посетил РФ 5 февраля. Представитель ЕС пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. При этом любопытным оказался тот факт, что после возвращения домой Боррель начал по-другому высказываться о сложившихся отношениях, чем когда находился в РФ.

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