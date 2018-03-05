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Захарова: Европа считает РФ надежным энергопартнером, но Киев никогда об этом не скажет

05 марта 2018, 17:54  •  105 • Украина

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Европа считает Россию надежным партнером в сфере энергетики, но Киев никогда не расскажет об этом своему народу. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Украина переплачивает 34% за газ в Европе.

"Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву, вел радостно, раздавая бесплатный чаек и печенье, обещания и проклятия в адрес России, - написала дипломат в понедельник на своей странице в Facebook. - И ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ".

"Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один", - пояснила Захарова.

Ранее 5 марта Витренко сообщил, что "Нафтогаз" переплачивает за импортный газ почти 34% в Европе. При этом обвинил он в этом российскую сторону. По его словам, "Газпром" "не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ", поэтому "вся переплата будет выставлена российской компании для компенсации".

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