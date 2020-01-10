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Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит

10 января 2020, 00:39  •  39 • Политика

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, и если нижняя палата польского парламента (Сейм) сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию, что сейм Польши принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", - считает Захарова.

"А правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский Сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. У подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов ВМВ", - отметила дипломат.

В четверг стало известно, что Сейм принял резолюцию, в которой депутаты выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как сообщается на официальном сайте нижней палаты польского парламента, "Сейм Польши осуждает провокационные и не соответствующие правде высказывания представителей высших органов власти РФ, пытающихся возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны". Принятый документ не влечет за собой никаких последствий и носит декларативный характер.

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