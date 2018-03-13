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Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет...
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Захарова: Если Британия хоть пальцем тронет RT, британские СМИ вышлют из России

13 марта 2018, 22:54  •  211 • Политика
Официальный представитель МИД России пообещала Лондону последствия за нападки на российские СМИ из-за отравления Скрипаля.
Если правительство Великобритании запретит деятельность российских СМИ в стране, ни одно британское издание в России работать не будет. Это гарантировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут".
Она подчеркнула, что дело об отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери является глобальной провокацией. Если власти Великобритании попытаются воспользоваться этим для атаки на росийские СМИ, то ответ будет незамедлителен.
"Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет RT", - сказала Захарова в прямом эфире.

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