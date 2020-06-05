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Захарова двумя встречными претензиями ответила на подозрения генпрокурора США
05 июня 2020, 12:55 • 72 • Политика
Генпрокурор США Уильям Барр заявил о якобы "иностранном вмешательстве" в массовые протесты в Соединённых Штатах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на эти подозрения двумя встречными претензиями, упрекнув Барра в том числе в "неуважении к гражданам США".
Напомним, ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил о якобы "иностранном вмешательстве" в массовые протесты, вспыхнувшие по всей Америке из-за жестокого убийства полицейским афроамериканца.
Во время пресс-конференции генпрокурор заявил, что в США якобы видят, "что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие". Однако никаких конкретных стран называть не стал и свои претензии на этом и завершил.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генпрокурора США и ответила на его подозрения двумя встречными претензиями.
По мнению российского дипломата, во-первых, имеет место "очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".
Вторая претензия касается самих американцев, в адрес которых, как считает Захарова, подобными заявлениями о стороннем "вмешательстве" было проявлено неуважение.
"Во-вторых, неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство" , - заявила дипломат в беседе с РИА Новости.
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