Захарова двумя встречными претензиями ответила на подозрения генпрокурора США

Напомним, ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил о якобы "иностранном вмешательстве" в массовые протесты, вспыхнувшие по всей Америке из-за жестокого убийства полицейским афроамериканца.

Во время пресс-конференции генпрокурор заявил, что в США якобы видят, "что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие". Однако никаких конкретных стран называть не стал и свои претензии на этом и завершил.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генпрокурора США и ответила на его подозрения двумя встречными претензиями.

По мнению российского дипломата, во-первых, имеет место "очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".

Вторая претензия касается самих американцев, в адрес которых, как считает Захарова, подобными заявлениями о стороннем "вмешательстве" было проявлено неуважение.

"Во-вторых, неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство" , - заявила дипломат в беседе с РИА Новости.