Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление натовского адмирала, американца Роберта Берка об обороноспособности Сербии. Русский дипломат всего двумя фактами о Белграде и Москве превратила слова адмирала в политический конфуз.

О чём речь? Ранее адмирал НАТО американец Роберт Берк в интервью сербскому журналу "Курир" на голубом глазу заявил, что Североатлантический альянс "поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на это заявление и перечислила всего два факта о Сербии и России, которые фактически превратили слова адмирала в политический конфуз.

В своём авторском Telegram-канале дипломат напомнила и самому адмиралу, и "всем его коллегам по натовскому несчастью" о том, что обороноспособность Сербии "в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране".

А внешние угрозы для Белграда "по странному стечению обстоятельств" (то есть все те страны, что нападали на Сербию) теперь входят в Североатлантический альянс.

Резюмируя, Захарова отметила, что если Берк историю знает, то своими словами фактически приветствует поставки Россией Сербии вооружений, "и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах". В пример дипломат привела противотанковые комплексы "Корнет".