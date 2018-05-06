Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военно-полевые банки
«Политические заслуги не учитываются»: почему США запретили беспошлинный ввоз 15...
Группа БРИКС в состоянии определять погоду на мировом рынке золота
Митинг левой оппозиции в Москве прошел без серьезных инцидентов
Главная / Политика

Захарова: дипмиссия Литвы получила приглашение на имя посла на инаугурацию президента РФ

06 мая 2018, 21:54  •  98 • Политика

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Диппредставительство Литвы получило в установленный срок приглашение на имя посла страны в Москве на инаугурацию президента России. Соответствующее сообщение опубликовала в воскресенье на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучением приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы - приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", - указала она в связи с публикациями в СМИ относительно ситуации с приглашением литовской стороны на инаугурацию президента России 7 мая.

Захарова подчеркнула, что приглашения на церемонию направлялись именно послам иностранных государств в Москве.

Ранее в СМИ появились сообщения, в которых речь шла о том, что на инаугурацию президента РФ приглашена литовский лидер Даля Грибаускайте, однако послание не дошло до адресата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

98
Источник
Похожие новости
04 мая 2018, 14:39
Захарова: РФ считает недопустимым подмену инструментов проверок МАГАТЭ в Иране
06 мая 2018, 05:39
Путин в канун инаугурации проведет ряд непубличных рабочих совещаний
04 мая 2018, 21:09
Грызлов: Киев подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта в Донбассе

04 мая 2018, 04:54
МИД РФ: США продолжают уходить от политического диалога с Россией по борьбе с терроризмом
05 мая 2018, 19:54
МИД РФ: большинство участников форума в Женеве подтвердили поддержку СВПД
06 мая 2018, 12:09
Захарова: Иран играет эффективную роль в борьбе с терроризмом в Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 мая 2018, 06:54
Мгновенный глобальный удар России
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
02 мая 2018, 19:09
Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»
30 апреля 2018, 11:39
Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе
05 мая 2018, 15:24
Авианосцы США в Сирии бьют по Асаду и России
03 мая 2018, 16:09
Крушение военного самолета Су-30 в Сирии: Пилоты пытались увести истребитель от домов
30 апреля 2018, 18:09
«Де-факто соглашение уже действует»: как сообщения о «базах США в Казахстане» повлияют на переговоры о статусе Каспия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.