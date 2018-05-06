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Захарова: дипмиссия Литвы получила приглашение на имя посла на инаугурацию президента РФ
06 мая 2018, 21:54 • 98 • Политика
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Диппредставительство Литвы получило в установленный срок приглашение на имя посла страны в Москве на инаугурацию президента России. Соответствующее сообщение опубликовала в воскресенье на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучением приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы - приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", - указала она в связи с публикациями в СМИ относительно ситуации с приглашением литовской стороны на инаугурацию президента России 7 мая.
Захарова подчеркнула, что приглашения на церемонию направлялись именно послам иностранных государств в Москве.
Ранее в СМИ появились сообщения, в которых речь шла о том, что на инаугурацию президента РФ приглашена литовский лидер Даля Грибаускайте, однако послание не дошло до адресата.
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