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Захарова: дело Татунашвили не повредило нормализации отношений между РФ и Грузией

22 апреля 2018, 23:09  •  6 • Политика

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спекуляции вокруг дела Татунашвили не повредили нормализации отношений между Россией и Грузией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы телеканала "Дождь".

"Надо сказать, это [улучшение отношений с Россией - прим. ТАСС] нравится далеко не всем в Грузии, и особенно - за ее рубежами. Неудивительно, что противники оздоровления российско-грузинских отношений ухватились за дело Татунашвили. Но несмотря на довольно циничные пропагандистские спекуляции вокруг этого вызывающего сожаление инцидента, отбросить отношения назад не получилось. Все плоды нормализации, о которых говорилось выше, в полной мере сохраняются", - ответила Захарова на вопрос о влиянии дела Татунашвили на начавшуюся при правительстве "грузинской мечты" (с 2012 года "Грузинская мечта" - правящая коалиция в парламенте Грузии - прим. ТАСС) восстановление отношений с Россией.

Говоря о результатах нормализации, представитель внешнеполитического ведомства отметила восстановление взаимной торговли, возобновление транспортного сообщения, снятие ограничений на выдачу въездных виз грузинским гражданам и развитие контактов в разных сферах.

Также Захарова не исключила введения безвизового режима для граждан Грузии, для чего, по ее словам, "нужна совместная проработка вопросов безопасности и антитеррора, а грузинские власти на это пока не идут".

Дело Татунашвили

Ранее в Комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии сообщили, что сотрудник грузинских силовых структур Арчил Татунашвили был задержан 22 февраля. По данным КГБ, он являлся информатором грузинских спецслужб, а также участником событий грузино-осетинского конфликта 2004-2008 годов. Во время препровождения в следственный изолятор он оказал сопротивление, в результате чего получил травмы. Вскоре у Татунашвили появилась одышка, он стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в Республиканскую соматическую больницу, где через два часа скончался.

Вопрос о безвизовом режиме

В марте 2012 года Тбилиси в одностороннем порядке отменил визовый режим для россиян. Российская сторона, в свою очередь, в конце 2015 года приняла ряд мер по либерализации визового режима для граждан Грузии, включая возможность оформления деловых, рабочих, учебных и гуманитарных виз любой кратности, а также частных виз вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.

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