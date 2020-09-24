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Захарова дала совет западным критикам российской вакцины: "Подключитесь к интернету"
24 сентября 2020, 21:50 • 78 • Политика
В МИД РФ назвали беспрецедентной критику российской вакцины. "Подключитесь к интернету, обсудите всё, что вы хотите, попросите материалы", - посоветовала Мария Захарова.
В России прокомментировали беспрецедентную кампанию по дискредитации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что негативное освещение успехов российской медицины в западных СМИ, которое ранее имело место, сейчас приобрело просто беспрецедентные масштабы. Вместо здоровой научной дискуссии, основанной на фактах, в прессе можно видеть заказные кампании "в духе даже не знаю каких годов XX века", подчеркнула представитель МИД.
Дипломат добавила, что в этом принимают участие западный политический истеблишмент в смычке с аффилированными средствами массовой информации и НПО. Их силами в глобальный эфир продвигалась целая серия необоснованных и бездоказательных спекуляций, подчеркнула официальный представитель МИД России.
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