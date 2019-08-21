Захарова дала совет Трампу и Макрону по России: "Если G7 хочет позиционировать себя как серьёзный формат"

Захарова сказала "Говорит Москва", что российская сторона ждёт конкретных предложений от Франции или США. По ее словам, только в таком случае Россия готова рассмотреть возможность участия.

"Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семёрка хочет позиционировать себя как серьёзный формат", - сказала Захарова.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.