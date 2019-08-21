|
Захарова дала совет Трампу и Макрону по России: "Если G7 хочет позиционировать себя как серьёзный формат"
21 августа 2019, 14:54 • 90 • Политика
Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп собираются пригласить Россию на G7 в 2020 году. Дипломат дала совет Западу.
Захарова сказала "Говорит Москва", что российская сторона ждёт конкретных предложений от Франции или США. По ее словам, только в таком случае Россия готова рассмотреть возможность участия.
"Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семёрка хочет позиционировать себя как серьёзный формат", - сказала Захарова.
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2019, 23:54
|
18 августа 2019, 13:39
|
20 августа 2019, 03:09
|
20 августа 2019, 03:09
|
20 августа 2019, 19:09
|
15 августа 2019, 06:09
|
16 августа 2019, 04:54