Захарова дала совет Германии с "фонтаном агрессии"

Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В России считают странными попытки ФРГ приглашать к совместной работе при помощи угроз

Вместо того, чтобы делать агрессивные заявления в адрес Москвы, Берлин мог бы направить усилия на исполнение своих обязательств по урегулирования ситуации на Украине, в частности, убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Ранее Маас призвал партнеров "просигналить" России о том, что НАТО поддерживает Украину и ее территориальную целостность, а Москве придется "заплатить высокую цену" за "агрессию в любой форме". При этом глава немецкой дипломатии подчеркнул, что "двери для переговоров остаются для России открытыми".

"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией, (…) а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей",

– написала Захарова в своем телеграм-канале, отметив, что в этом деле немецкая дипломатия не смогла добиться успеха.

Ранее в Париже и Берлине заявили, что Москва отказалась от предложений, поступивших в рамках "нормандского формат". В ответ Захарова публично попросила немецких и французских дипломатов огласить список инициатив, которые они выдвигали, и что из этого Россия отвергла.