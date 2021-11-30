Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Главная / Политика

Захарова дала совет Германии с "фонтаном агрессии"

30 ноября 2021, 15:25  •  64 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России считают странными попытки ФРГ приглашать к совместной работе при помощи угроз
Вместо того, чтобы делать агрессивные заявления в адрес Москвы, Берлин мог бы направить усилия на исполнение своих обязательств по урегулирования ситуации на Украине, в частности, убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.
Ранее Маас призвал партнеров "просигналить" России о том, что НАТО поддерживает Украину и ее территориальную целостность, а Москве придется "заплатить высокую цену" за "агрессию в любой форме". При этом глава немецкой дипломатии подчеркнул, что "двери для переговоров остаются для России открытыми".
"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией, (…) а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей",
– написала Захарова в своем телеграм-канале, отметив, что в этом деле немецкая дипломатия не смогла добиться успеха.
Ранее в Париже и Берлине заявили, что Москва отказалась от предложений, поступивших в рамках "нормандского формат". В ответ Захарова публично попросила немецких и французских дипломатов огласить список инициатив, которые они выдвигали, и что из этого Россия отвергла.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



64
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Наполеона"
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё напрямую
30 ноября 2021, 02:00
Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"
30 ноября 2021, 09:35
"Военная истерия": немцы подняли на смех испугавшуюся Россию Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 02:00
Оплата долга за русский газ в Молдавии обернулась громкой отставкой
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает ...
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Напо...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.