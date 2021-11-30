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Захарова дала совет Германии с "фонтаном агрессии"
30 ноября 2021, 15:25 • 64 • Политика
В России считают странными попытки ФРГ приглашать к совместной работе при помощи угроз
Вместо того, чтобы делать агрессивные заявления в адрес Москвы, Берлин мог бы направить усилия на исполнение своих обязательств по урегулирования ситуации на Украине, в частности, убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.
Ранее Маас призвал партнеров "просигналить" России о том, что НАТО поддерживает Украину и ее территориальную целостность, а Москве придется "заплатить высокую цену" за "агрессию в любой форме". При этом глава немецкой дипломатии подчеркнул, что "двери для переговоров остаются для России открытыми".
"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией, (…) а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей",
– написала Захарова в своем телеграм-канале, отметив, что в этом деле немецкая дипломатия не смогла добиться успеха.
Ранее в Париже и Берлине заявили, что Москва отказалась от предложений, поступивших в рамках "нормандского формат". В ответ Захарова публично попросила немецких и французских дипломатов огласить список инициатив, которые они выдвигали, и что из этого Россия отвергла.
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