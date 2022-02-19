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Захарова дала подсказку Байдену и задала ключевой вопрос о жителях Донбасса

19 февраля 2022, 03:45  •  50 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после выступления президента США Джо Байдена дала ему подсказку по поводу одного весьма странного высказывания. Без иронии не обошлось. Но и серьёзную тему дипломат подняла, задав ключевой вопрос о жителях Донбасса.
В своём Telegram-канале Мария Захарова привела фразу Джо Байдена, возвестившего с трибуны, что русские войска почти окружили Украину, "полностью обложили".
Дипломат подсказала, что надо было использовать иную формулировку: "Россия опасно придвинулась к границам НАТО".
Представитель МИД указала на самое чудовищное - то, чего в речи президента США не было. Байден не произнёс ни слова о реальном положении дел мирного населения Донбасса.
"Нет людей - нет проблем?" - задала ключевой вопрос Мария Захарова.

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