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Захарова дала напутствие послу США Салливану
22 апреля 2021, 16:15 • 149 • Политика
В МИД РФ надеются, что американский дипломат потратит время дома не только на родных
В Москве рассчитывают, что отъезд посла США Джона Салливана будет способствовать выводу российско-американских отношений из тупика. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 22 апреля.
Главное, по ее словам, чтобы Салливан провел время на родине "с пользой", а именно – сосредоточился на консультациях с различными структурами в США, которые курируют отношения с Россией, чтобы выработать конструктивную позицию.
О том, что подобные консультации планируются, ранее рассказали в Белом доме. Однако сам Салливан, говоря о предстоящей поездке, основной причиной назвал желание повидаться с родными, которых не видел больше года.
При этом надолго задерживаться в США он не собирался: обещал вернуться до того, как состоится американо-российский саммит. Провести такое мероприятие в Европе предложил президенту РФ Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден. Но пока никакой конкретики на этот счет нет.
Напомним, что отправиться домой для консультаций Салливану настоятельно рекомендовали в МИД РФ. Он сначала отказывался, но потом прислушался к совету. Сейчас в МИД РФ надеются, что и другая часть российских рекомендаций – о консультациях и определении дальнейшей позиции – будет послом воспринята положительно, и поездка Салливана в Вашингтон пойдет на пользу российско-американским отношениям, отметила Захарова в эфире "Москва 24".
Салливан вылетел из Москвы утром 22 апреля. Российский посол Анатолий Антонов вернулся из Вашингтона еще в середине марта. Как отметили в Кремле, его новая командировка в США будет зависеть "от целесообразности".
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