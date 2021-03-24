Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / Политика

Захарова дала дельный совет американцам и их союзникам

24 марта 2021, 19:15  •  190 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Бесконечные нападки на Россию отвлекают НАТО от важных дел
Очередные антироссийские высказывания со стороны Североатлантического альянса вызвали соответствующую реакцию в российском МИД. Официальная представительница внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что блоку стоит больше внимания уделять собственным проблемам.
Так дипломат отреагировала на слова генсека коалиции Йенса Столтенберга о якобы агрессивном поведении нашей страны, которая "спит и видит", как бы дестабилизировать ситуацию в других государствах.
Захарова решила обратиться к внутренним проблемам стран-участниц коалиции. Дипломат терпеливо перечислила трудности, с которыми сталкиваются эти государства, среди них: экономический кризис, вакцинация от COVID-19, права человека в странах НАТО и другие.
Как заверила представительница МИД, Москва обязательно будет следить за успехами альянса в решении перечисленных вопросов. Успешный опыт западных коллег Россия даже готова взять на вооружение, передает слова дипломата РИА "Новости".
Стоит отметить, что антироссийская риторика со стороны западных стран не ослабевает. Так, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель 24 марта объявил, что считает нашу страну "опасным соседом", от которого можно ждать больших неприятностей. В то же время европейцы подумали, какими должны быть в дальнейшем связи с нашей страной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
24 марта 2021, 12:50
После дерзкого заявления о России Макрона "изгнали" из Елисейского дворца: "А не покинуть ли ему"
24 марта 2021, 11:00
Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 18:50
"Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!": Путину дали подсказку о новом пополнении России
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.