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Захарова дала братский совет Зеленскому по "Крымской платформе"

24 августа 2021, 18:05  •  94 • Политика
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Смоленской площади призвали киевский режим прекратить использовать в названиях форумов иностранные населенные пункты
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует перестать "позориться" из-за названия саммита "Крымская платформа". Так прокомментировала в своем "Фейсбуке" директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прошедшее накануне в Киеве мероприятие.
Российский дипломат "по-братски" посоветовала украинскому лидеру не проводить форумы, названные в честь иностранных регионов.
"Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?" – предположила Захарова.
Также мидовский спикер вспомнила о принятом накануне платформы законе "О коренных народах Украины". По ее словам, данный документ является "одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу".
"Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону", – подчеркнула Захарова.
Напомним, в понедельник, 23 августа, киевский режим провел премьерный саммит "Крымской платформы", которая должна, по задумке пана Зеленского, сплотить вокруг Незалежной международное сообщество, чтобы помочь ей "вернуть" российской полуостров. На мероприятие собрались представители около сорока с лишним стран разного ранга и уровня. Некоторые участники вполне ожидаемо сыпали обвинениями в адрес Москвы.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала душераздирающую историю про некоего трехлетнего украинского мальчика, который "по минному полю" бежал в Крым где-то у КПП "Чонгар". Посланка Вашингтона глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм обещала младшим партнерам по миропорядку "поставить Россию на место" в вопросе "возвращения" полуострова и урегулирования конфликта в Донбассе. Президент Литвы Гитанас Науседа пригрозил Москве новыми санкциями.
А вот лидер Венгрии Янош Адер выбился из всего дружного хора обвинителей и жестко раскритиковал саму Украину за дискриминацию нацменьшинств соборной из-за закона о госязыке.
В заключение форума ее участники приняли декларацию, в которой осудили, указали, обещали, констатировали, призвали, решили и прочее. В общем все отметили, чтобы поддержать Незалежную в ее борьбе с фантомными болями.

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