Захарова четырьмя словами привела чехов в чувства

Мария Захарова прокомментировала чешское опровержение информации о том, что посла республики в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России. Она заявила, что подобная информация была запущена чешскими властями "зря" и посоветовала недружественной стране "готовиться" к ответу.

Ранее МИД России сообщил, что посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван на Смоленскую площадь, где ему собирались заявить о неприемлемости новых претензий к Москве по поводу взрывов на складах в деревне Врбетице. По данным русского ведомства, заявления о причастности России к событиям семилетней давности являются беспочвенными.

Также сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб от взрывов на сумму в 25 миллионов евро. При этом Чехия настаивает на исключении страны из списка недружественных государств.

Позднее представитель чешского дипломатического представительства в России Эва Давидова заверила, что посла Чехии в Москве в МИД России не вызывали.

"Ну и зря. Готовьтесь", - прокомментировала чешское сообщение официальный представитель МИД России Мария Захарова.