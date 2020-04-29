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Захарова: чешская провокация с "отравлением" политиков будет иметь последствия

29 апреля 2020, 19:10  •  65 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Представитель МИД назвала манипуляции пражских СМИ "болезненными фантазиями, граничащими с бредом"
Прага должна в полной мере осознавать, что провокации с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
На днях пражский еженедельник Respekt, ссылаясь на источник в местных спецслужбах заявил, что несколько недель назад в столицу Чехии якобы прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом и проследовал в посольство РФ на спецтранспорте диппредставительства. Издание сообщает, чтобы в багаже мужчины якобы находился смертельный яд рицин. В статье высказывается предположение, что мужчина намеривался отравить чешских политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу.
Комментируя эту провокация со стороны чешских СМИ, Мария Захарова отметила, что данные действия будут иметь последствия и негативно скажутся на российско-чешских отношениях. Представитель МИД назвала манипуляции "болезненными фантазиями, граничащими с бредом".
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку.

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