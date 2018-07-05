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Захарова: британские спецслужбы контролируют телефонные разговоры Юлии Скрипаль

05 июля 2018, 21:54  •  82 • Политика

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Британские спецслужбы вмешиваются в контакты Юлии Скрипаль с родственниками. Такое мнение высказала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

В частности, Захарова прокомментировала недавно состоявшийся телефонный разговор между Юлией и Викторией Скрипаль, племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери. Запись разговора была воспроизведена в эфире Первого канала в четверг.

"До сегодняшнего момента прошло четыре месяца, и никто не видел Скрипалей. Все, что мы видели, - это заготовленные профессионалами с использованием техники видеокадры, постановочные и срежиссированные", - сказала она, добавив, что семью Скрипалей продолжают использовать в политической игре. "Семья Скрипалей находится в руках британских спецслужб", - заявила Захарова.

"Даже общение со своими родственниками у этой семьи происходит так, как будто кто-то стоит за ними и модерирует эту историю", - уверена дипломат. Она напомнила, что Виктории Скрипаль было отказано в возможности посетить Юлию британской стороной. "Это говорит о том, что любой контакт с этой семьей Лондон допустить не может", - заключила официальный представитель МИД РФ.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы было разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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