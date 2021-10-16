|
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
16 октября 2021, 16:05 • 334 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Вашингтон не просто влияет на украинские власти, а почти напрямую руководит ими. Она высказала эту мысль, комментируя визит Виктории Нуланд в Москву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу визита официального представителя Госдепа США Виктории Нуланд в Москву.
Она высказала в эфире программы "Новые итоги" своё мнение о том, что Вашингтон не столько влияет на политику Киева, сколько управляет.
В пример дипломат привела судебную реформу в Украине, когда из Вашингтона "буквально руководили внутренними украинскими процессами".
"Извините меня, одна судебная реформа чего стоит, мы все буквально в прямом эфире наблюдали, - обратила внимание Захарова, - как из Вашингтона руководили внутренними украинскими процессами".
Это касается также и других сфер жизни там: экономики, здравоохранения и прочего, по мнению дипломата.
"Поэтому это не столько влияние, сколько управление", - заметила она.
По словам Захаровой, в Вашингтоне есть те, кто может указывать украинским властям, что делать.
"И мы об этом неоднократно говорили", - подчеркнула она.
Виктория Нуланд прибыла в Москву и встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, помощником президента Юрием Ушаковым, замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.
Одной из тем было снятие ограничений, введённых США в отношении России. Второй темой - Украина. Нуланд заметила, что без согласования особого статуса Донбасса процесс урегулирования конфликта там не представляется возможным.
Подпишитесь на нас
334
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 14:45
|
09 октября 2021, 20:45
|
13 октября 2021, 17:30
|
14 октября 2021, 01:05
|
12 октября 2021, 17:00
|
15 октября 2021, 00:25
|
14 октября 2021, 06:55