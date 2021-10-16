Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Вашингтон не просто влияет на украинские власти, а почти напрямую руководит ими. Она высказала эту мысль, комментируя визит Виктории Нуланд в Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу визита официального представителя Госдепа США Виктории Нуланд в Москву.

Она высказала в эфире программы "Новые итоги" своё мнение о том, что Вашингтон не столько влияет на политику Киева, сколько управляет.

В пример дипломат привела судебную реформу в Украине, когда из Вашингтона "буквально руководили внутренними украинскими процессами".

"Извините меня, одна судебная реформа чего стоит, мы все буквально в прямом эфире наблюдали, - обратила внимание Захарова, - как из Вашингтона руководили внутренними украинскими процессами".

Это касается также и других сфер жизни там: экономики, здравоохранения и прочего, по мнению дипломата.

"Поэтому это не столько влияние, сколько управление", - заметила она.

По словам Захаровой, в Вашингтоне есть те, кто может указывать украинским властям, что делать.

"И мы об этом неоднократно говорили", - подчеркнула она.

Виктория Нуланд прибыла в Москву и встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, помощником президента Юрием Ушаковым, замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.

Одной из тем было снятие ограничений, введённых США в отношении России. Второй темой - Украина. Нуланд заметила, что без согласования особого статуса Донбасса процесс урегулирования конфликта там не представляется возможным.