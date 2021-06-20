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Захарова: Белый дом заложил идеологическую базу для репрессий

20 июня 2021, 03:55  •  106 • Политика
Белый дом разработал стратегию по борьбе с внутренним терроризмом. "Всё это - идеологическая база под идущие уже сейчас репрессии по отношению к участникам штурма Конгресса", - прокомментировала Мария Захарова.
Белый дом заложил идеологическую базу для репрессий против сторонников Дональда Трампа, участвовавших в штурме Конгресса 6 января 2021 года. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала представленную на днях в США "Стратегию по борьбе с внутренним терроризмом".
В документе инцидент со штурмом Капитолия, в котором пострадали лишь сторонники Трампа, приравнивается к резне в Талсе в 1921 году, когда радикалы убили свыше 300 афроамериканцев. Захарова указывает, что налицо явная попытка сыграть на эмоциях.
Всё это - идеологическая база под идущие уже сейчас репрессии по отношению к участникам штурма Конгресса. Американская сыскная машина работает на полную мощность - арестовано более 500 человек из 45 штатов,
- написала представитель МИД России в своём Telegram-канале.
Она добавила, что министерство юстиции создало целый раздел на своём сайте, посвящённый тому, как американская Фемида будет расправляться со сторонниками Трампа. И происходит это, судя по всему, очень и очень жёстоко.
По информации заключённых и их адвокатов, с ними обращаются, как с заключёнными в Гуантанамо, и с каждого требуют "компенсацию ущерба". Причём "ценник" начинается от 500 долларов.
Удивляет прицельная месть, предельно озлобленная реакция нынешних властей в Штатах, направленная именно на сторонников Трампа,
- отметила Мария Захарова.
Дипломат напомнила, как в 2020 году движение BLM громило и жгло города по всей Америке. Стране был нанесён ущерб в 2 миллиарда долларов. Пострадали 150 федеральных агентов. Но большинство задержанных избежали тюремного наказания, а если и получили сроки, то - условные.
Я к тому, что набирающий обороты шквал в американских СМИ по российскому поводу - выборам, политическому процессу в целом - им бы соотносить со своими внутриполитическими изысками,
- подытожила официальный представитель МИД России.

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