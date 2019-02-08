Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия воздержится от направления на Украину наблюдателей
В Крыму решение Украины убрать Черноморский флот назвали "попыткой угодить запад...
На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
Главная / В России

Захар Прилепин о кандидатах в президенты Украины: «Лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем»

08 февраля 2019, 20:39  •  100 • В России

Соседи демонстративно и юридически обозначили свой курс – прочь от России на Запад. О том, чем грозит это нашей стране, что ждать от выборов президента Украины, спецкор "КП" поговорил с писателем Захаром Прилепиным.

- Депутаты Рады приняли решение изменить Конституцию страны и внесли в нее поправки – осталось их только подписать действующему президенту, и нет сомнений, что Порошенко эти изменения утвердит. Поправки утверждают политический курс Украины – интеграция с НАТО и Евросоюзом. Конституция – основной Закон для страны, то есть, Украина для нас потеряна уже окончательно?

- У нас есть такая соседняя страна – Грузия. Она имела такой же курс. Есть Молдавия. Но до сих пор в состав НАТО не удавалось включить страны имеющие территориальные проблемы – Южная Осетия и Абхазия, Приднестровье, Донбасс. Поэтому, эти действия пока можно рассматривать в контексте предвыборной кампании Порошенко, который полагает, что примерно 20% украинских избирателей покупаются на такую риторику. Порошенко хочет задействовать этих людей на выборах, показывает, что от него ожидать.

- Почему украинцы до сих пор не поняли, что НАТО и Евросоюз – это такая морковка для ослика. Их этой морковкой морочат уже пять лет. Сколько было разговоров о поставках западных вооружений в ВСУ? В реальности – получили английские бронетранспортеры, которые на горку залезть не могут (20 штук полубронированных машины «Саксон» списанных из британской армии за некондиционность - прим. корр.) и несколько «Джавелинов». Как целая страна, уже пять лет может жить иллюзиями и обещаниями?

- Что на Украине, что в России определенный процент электората подвержен манипуляциями. У нас, например, есть партия, либерально-демократическая, которая агитирует за одни вещи, а делает вторые и третьи. И тем не менее, они получают достаточное количество голосов на одной только риторике. Могу напомнить, что в свое время, господин Жириновский спас Ельцина от импичмента, при этом он «за бедных и за русских». Да, думаю до 70% украинцев считают, что Порошенко отвратительный президент, но для второго срока ему достаточно получить лишь 20 процентов голосов. И он работает с людьми, которые готовы поверить в Евросоюз и НАТО. Вот некорректный, и даже обидный пример. Донбассу, например, никто не обещает, что он войдет в состав России. При этом люди живут с этой верой!

В России же тоже были такие иллюзии, стремились вписаться в «западный мир» или «европейское сообщество». С 1991 года по 2000 год, больше десяти лет изживали эти иллюзии, хотя их катастрофические последствия были очевидны – бандитизм, нищета, бомжи. И война была на своей территории. Не будем недооценивать ресурсы терпения у наших славянских братьев.

- Неделю назад я говорил с мудрым и очень смелым для нынешних украинских реалий, политологом Погребинским. И он, оценивая кандидатов в президенты, сказал, как приговорил – «пророссийских там нет». Что, совсем нет надежд?

- Я думаю, у России есть некие договоренности со всеми кандидатами в президенты, вплоть до Порошенко. Это нормально и совсем не значит, что Россия какая-то беспринципная. Она просто играет на всех досках, как США. И даже если бы был пророссийский кандидат, условно, мы могли бы получить абсолютно антироссийский результат, как с Януковичем. Нас просто кинут или обманут, не буду уж поминать особенности менталитета наших собратьев. Мне кажется, на Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


100
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 17:24
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
08 февраля 2019, 20:39
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
08 февраля 2019, 14:09
Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: На месте президента Украины я бы дал Донбассу полную автономию и вывел бы оттуда войска
Загрузка...
08 февраля 2019, 20:39
Путин уволил девять генералов
08 февраля 2019, 18:54
Ежегодное обращение: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля
08 февраля 2019, 17:24
Бессмертный полк со всего СССР приведут к армейскому храму в Подмосковье
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
08 февраля 2019, 02:54
"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленски...
08 февраля 2019, 06:09
Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в...
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
03 февраля 2019, 15:24
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.