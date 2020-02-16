Захар Прилепин и партия «За правду». На горизонте 2024 год? • 99 • Аналитика

Писатель и общественный деятель России, гражданин Донецкой республики Захар Прилепин создал партию «За правду», в которую вошли ряд известных в России имён: актёры Охлобыстин и Скляр, певица Юлия Чичерина, и даже американский актёр Стивен Сигал.



Правду говорить легко?

Политическая платформа у Прилепина железная. «Политика – это форма жизни народа», — привёл он как-то известную цитату, и с этим не поспоришь. Чтобы влиять на жизнь народа, нужно заниматься политикой. Заниматься политикой Прилепин думает, говоря правду, об этом говорит название его партии.







Правду говорить легко и просто, как известно, но ещё никогда на этом лёгком пути ни один политик не достигал серьёзных результатов: по умолчанию ведь все политики как бы всегда говорят правду, и за руку их поймать непросто. Однако у Прилепина есть шансы добиться успехов на политическом поприще, если он сумеет конвертировать в политический капитал свои писательские и общественные заслуги, а также своих знаменитых сподвижников.



Теоретический момент

У новой партии есть одна проблема теоретического и практического характера. Прилепин объявляет свою партию «левоконсервативной», что является в некотором роде политическим оксюмороном. «Левые», теоретически и на деле, всегда выступали за «прогресс» и против «правых», всегда консерваторов и сторонников традиций. Однако «левому» Прилепину, с известной долей большевизма, совсем не безразлично имперское прошлое России, которое сближает его с самыми «правыми» консерваторами.



Эта «лево-правая» дилемма Прилепина станет вполне определённо проблемой, от решения которой во многом будет зависеть политическая судьба его партии. Но если Прилепину удастся разрешить этот политический оксюморон, партии может улыбнуться большое политическое будущее.



Президентские выборы 2024

Конечно, политический проект «За правду» Захара Прилепина имеет целью президентские выборы в России в 2024 году. Это не так далеко, как кажется, и он правильно делает, что уже начинает готовиться к будущей президентской схватке. Под эти выборы уже готовится и ряд либеральных проектов. Не стоит списывать со счетов и думские партии, которые могут пойти на решительное омоложение кадров и предпринять неожиданные предвыборные ходы.



Конечно, никуда не денется политический авторитет Владимира Путина, пусть и в новом качестве, останутся и административный и другие ресурсы, как и феномен протестного голосования. Будут и попытки вмешаться в наши выборы Вашингтона и европейских столиц под лицемерными лозунгами защиты прав избирателей. Каша будет приличная.



И в этой неизбежной политической каше важно иметь побольше таких партий, как «За правду» Захара Прилепина: они будут ориентирами и камертонами для многих. Чем больше будет у нас прилепиных, тем больше будет политических гарантий продолжения независимого курса новым руководством России. Вне зависимости от политической судьбы президента Владимира Путина.



При всём уважении к Владимиру Путину и его несомненных заслугах, замечу, что будущее России будут определять не изменения в конституции и не другие реформы политической системы страны, а состояние и качество политической среды в России, которая сложится к 2024 году. Писатель и общественный деятель России, гражданин Донецкой республики Захар Прилепин создал партию «За правду», в которую вошли ряд известных в России имён: актёры Охлобыстин и Скляр, певица Юлия Чичерина, и даже американский актёр Стивен Сигал.Политическая платформа у Прилепина железная. «Политика – это форма жизни народа», — привёл он как-то известную цитату, и с этим не поспоришь. Чтобы влиять на жизнь народа, нужно заниматься политикой. Заниматься политикой Прилепин думает, говоря правду, об этом говорит название его партии.Правду говорить легко и просто, как известно, но ещё никогда на этом лёгком пути ни один политик не достигал серьёзных результатов: по умолчанию ведь все политики как бы всегда говорят правду, и за руку их поймать непросто. Однако у Прилепина есть шансы добиться успехов на политическом поприще, если он сумеет конвертировать в политический капитал свои писательские и общественные заслуги, а также своих знаменитых сподвижников.У новой партии есть одна проблема теоретического и практического характера. Прилепин объявляет свою партию «левоконсервативной», что является в некотором роде политическим оксюмороном. «Левые», теоретически и на деле, всегда выступали за «прогресс» и против «правых», всегда консерваторов и сторонников традиций. Однако «левому» Прилепину, с известной долей большевизма, совсем не безразлично имперское прошлое России, которое сближает его с самыми «правыми» консерваторами.Эта «лево-правая» дилемма Прилепина станет вполне определённо проблемой, от решения которой во многом будет зависеть политическая судьба его партии. Но если Прилепину удастся разрешить этот политический оксюморон, партии может улыбнуться большое политическое будущее.Конечно, политический проект «За правду» Захара Прилепина имеет целью президентские выборы в России в 2024 году. Это не так далеко, как кажется, и он правильно делает, что уже начинает готовиться к будущей президентской схватке. Под эти выборы уже готовится и ряд либеральных проектов. Не стоит списывать со счетов и думские партии, которые могут пойти на решительное омоложение кадров и предпринять неожиданные предвыборные ходы.Конечно, никуда не денется политический авторитет Владимира Путина, пусть и в новом качестве, останутся и административный и другие ресурсы, как и феномен протестного голосования. Будут и попытки вмешаться в наши выборы Вашингтона и европейских столиц под лицемерными лозунгами защиты прав избирателей. Каша будет приличная.И в этой неизбежной политической каше важно иметь побольше таких партий, как «За правду» Захара Прилепина: они будут ориентирами и камертонами для многих. Чем больше будет у нас прилепиных, тем больше будет политических гарантий продолжения независимого курса новым руководством России. Вне зависимости от политической судьбы президента Владимира Путина.При всём уважении к Владимиру Путину и его несомненных заслугах, замечу, что будущее России будут определять не изменения в конституции и не другие реформы политической системы страны, а состояние и качество политической среды в России, которая сложится к 2024 году. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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