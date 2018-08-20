«Заказов на несколько лет вперед»: В Минпромторге подсчитали сумму экспорта российского вооружения

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд.

В Минпромторге абсолютно позитивно оценивают будущее экспорта российского вооружения. По оценке главы ведомства Дениса Мантурова, сегодня предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники «обеспечены заказами на несколько лет» вперед, а сумма экспортного портфеля исчисляется десятками миллиардов долларов.

«Портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд», - заявил министр.

И спрос на российское вооружение и технику по всему миру, как уточнил Мантуров, «постоянно растет», как и количество новых стран-заказчиков. На сегодняшний день, по подсчетам ведомства, их уже больше сотни, несмотря на активную конкуренцию в данной сфере.

Об этом Мантуров сообщил в интервью «Интерфаксу».