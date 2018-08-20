Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Президентское управление: с чем связана новая волна противостояния Трампа и амер...
В МВД Румынии извинились перед пострадавшими в протестах
Патрушев и Болтон встретятся в Женеве для обсуждения накопившихся вопросов между...
Трамп пошутил про премьера Израиля и про ислам
Главная / Политика

«Заказов на несколько лет вперед»: В Минпромторге подсчитали сумму экспорта российского вооружения

20 августа 2018, 11:54  •  26 • Политика
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд.
В Минпромторге абсолютно позитивно оценивают будущее экспорта российского вооружения. По оценке главы ведомства Дениса Мантурова, сегодня предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники «обеспечены заказами на несколько лет» вперед, а сумма экспортного портфеля исчисляется десятками миллиардов долларов.
«Портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд», - заявил министр.
И спрос на российское вооружение и технику по всему миру, как уточнил Мантуров, «постоянно растет», как и количество новых стран-заказчиков. На сегодняшний день, по подсчетам ведомства, их уже больше сотни, несмотря на активную конкуренцию в данной сфере.
Об этом Мантуров сообщил в интервью «Интерфаксу».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

26
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 16:24
«Фигурантом может стать Порошенко»: США начали проверку хищений средств, выделенных Украине — адвокат
19 августа 2018, 22:54
Путин во время свадьбы главы МИД Австрии пригласил молодоженов посетить Россию
19 августа 2018, 13:09
Как правильно ответить на американские санкции

20 августа 2018, 02:09
Жириновский предложил изучение всех языков, кроме русского, сделать платным
19 августа 2018, 16:24
Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке государственного переворота
19 августа 2018, 16:24
Политики в замке. Что обсудили Путин и Меркель
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 01:24
Лукашенко психанул в прямом эфире: его система рушится? (Руслан Осташко)
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
18 августа 2018, 01:24
Боевики нашли копеечный способ борьбы с самолетами за десятки миллионов долларов
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.