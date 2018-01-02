Заказчики иранского майдана не хотят выходить из тени

• 278 • В мире

Политические авантюристы, чьи действия унесли жизни, по разным данным, от 20 до 22 человек, продолжают делать вид, что все произошедшее – дело рук "народа" этой страны. В то же время они не стесняются активно вмешиваться в происходящее на уровне глав государств

Схожесть сценариев всех "бархатных революций" последних лет настолько очевидна, что не замечать этого могут либо на сто процентов ангажированные "вашингтонским обкомом" и "идеалами мировой демократии" личности, либо просто умственно отсталые индивиды. Вот и символ начавшихся в конце 2017 года в Иране протестов, переросших в прямо-таки майданную стрельбу по людям (кровь одиннадцатилетней девочки тут пришлась заказчикам, как нельзя кстати), тот же, что в свое время в Югославии, Грузии, Украине – кулак.

Читайте также 15:50 - 31 Декабря Уши Трампа и Нетаньяху: Кто и зачем поджигает Иран Новая волна нестабильности захлестнула Иран. Западные СМИ наперебой сообщают о том, что антиправительственные протесты, начавшиеся в Исламской республике, перешли в столкновения с правоохранительными органами. Все указывает на очередную попытку проведения “цветной революции”.

Зачем придумывать что-то новое? Новой, пожалуй, стала только тактика нападений на полицейские участки и воинские казармы, что и привело к смертям. Повторимся, не иранские полицейские, и не иранские военные обстреляли сами себя, но глобальные медиа уже обвинили в пролитии крови именно власть. Ибо, если на Донбассе "сепаратисты" сами себя обстреливают уже четвертый год, то почему же этого не могут сделать персы?

Это все народ, конечно, но и мы не можем молчать!

Еще одна схожесть – активность в социальных сетях, через которые и начались призывы к народу выходить на улицу. Причем, как резонно отметил секретарь иранского Совбеза Али Шамхани, 27% новых хештегов, направленных против режима в Тегеране, были разработаны при участии Саудовской Аравии – главного союзника США в мусульманском мире и одновременно спонсора и покровителя исламского экстремизма на всем земном шаре. В ответ Иран, решив не повторять ошибок союзной Сирии, где вплоть до начала вооруженных столкновений работали социальные сети, стимулировавшие антигосударственную деятельность, оппозиционные и иностранные происламистские каналы, доступ к соцсетям закрыл. Наглухо.

После чего сразу же, словно черт из табакерки, вылез никто иной, как маэстро Дональд Трамп с заявлением что, де, нехорошо поступает официальный Тегеран, мешая "мирным демонстрантам" общаться друг с другом.

Что "хорошо" для США в подобных ситуациях, мы хорошо помним по опыту Белграда, Тбилиси и Киева.

И если бы это заявление было единственным со стороны рыжего хозяина Белого Дома. Ан-нет. Аккурат до начала событий 28 декабря в Тегеране, тот заявил, что не считает Иран успешной страной, а раз так, то спешит объявить миру, что для этого государства-аутсайдера пришло "время перемен". То есть фактически анонсировал будущую кровавую бучу.

Дальше - больше. Уважаемые американские и израильские партнеры даже провели встречу в Белом доме, где на уровне советников глав обоих государств по национальной безопасности подписали некий "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". И то, что это взаимопонимание полное продемонстрировал недавний спич, нет, уже не Дональда Трампа, а… Ну, конечно же, премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Мужественные иранцы вышли на улицы, они ищут свободы, справедливости, которых были лишены десятилетиями, - заявил премьер еврейского государства. - Иранский жестокий режим потратил десятки миллиардов долларов на распространение ненависти, в то время как на эти деньги можно было построить школы и больницы. Не удивительно, что иранские матери и отцы сейчас выходят на улицы. Режим запугал их, своих собственных людей. Вот почему они запрещают социальные сети! И этот режим обязательно падёт, и тогда иранский и еврейский народ снова будут большими друзьями.

Соседям виднее

Будет война? Эрдоган бросил вызовы Израилю

Да, за такое не жалко и пару десятков жизней положить, да что пару десятков – гораздо больше, как показал сирийский, ливийский и украинский опыт. Главное, чтобы жизни не собственных граждан, а жителей тех самых стран, которые решено облагодетельствовать. Вот только в Тегеране такого счастья не поняли, и напрямую заявили, что за уличными беспорядками в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Соседи Ирана, кстати, почему-то пришли к схожим выводам. Например, Сирия, которой при помощи России удалось затушить (хочется надеяться, что окончательно) пламя гражданской войны, когда-то также раздутое не без помощи уважаемых западных партнеров, призвала США, Израиль и Саудовскую Аравию прекратить вмешательство во внутренние иранские дела. Также Дамаск дал прогноз, что "заговор Вашингтона" потерпит провал также, как это произошло и на сирийской земле. Осталось верить, что ценой меньшего кровопролития…

Более сдержанной в формулировках, но не менее категоричной в оценках стала Турция, которая еще совсем недавно была главным союзником США на Ближнем Востоке, но после попытки Вашингтона сместить неудобного для Израиля исламиста Эрдогана, стала более осмотрительной во внешней политике.

Не угроза, а предупреждение: Ким Чен Ын рассказал о «ядерной кнопке» у него на столе Для Турции особо важна защита общественного спокойствия и стабильности в братском Иране, - говорится в специальном обращении МИД этой страны. - Принимая во внимание заявления президента Роухани о правах граждан на протест, если он не перерастает в насилие с порчей имущества, мы считаем необходимым всячески избегать насилия и не поддаваться на провокации. Также мы желаем, чтобы удалось избежать иностранного вмешательства.

Ставки сделаны

Посему, как мы видим, ни для кого не секрет, какие игроки стоят за шахматной доской очередной геополитической партии. Жаль только, что в качестве съеденных фигур оказываются реальные люди, лишившиеся либо здоровья, либо и вовсе – жизни. Равно как и то, что противник все время бьет по слабым местам всех традиционалистических режимов планеты: коррупция, авторитаризм, малоэффективная экономика. Всего этого в избытке хватает и в Иране, и формальным поводом для протестов стали именно экономические причины, что уже признал официальный Тегеран. Ну, а к чему все пришло в итоге…

Победа в Сирии: Путин выводит войска, но оставляет базы

В сегодняшних беспорядках в Иране на самом деле участвует достаточно небольшое число "протестующих", количество которых редко доходит до тысячи. Однако арабские и западные СМИ даже из имеющегося создают нужную картинку и раздувают соответствующую медиа-истерию, что наводит на воспоминания о Ливии, где на каждого стреляющего по правительственным силам из РПГ боевика разношерстной оппозиции, приходилось по десять западных репортеров. Однако, насколько мы помним, Каддафи все-таки был убит, жестоко убит, а страна оказалась, по сути, разделенной между различными группировками. А сотворить то же самое с Асадом и Сирией помешало только вмешательство в конфликт России.

Лозунг нынешних иранских протестантов "Хаменеи, уходи!" (духовный лидер иранского теократического государства) также более чем конкретен. И намерения стоящих за ними международных сил – более чем определенны: нужно взять реванш за поражение в Сирии. Потому как проигрывать претендующие на титул хозяев мира не любят и не хотят. Опять же условия для строительства иерусалимского храма, вопреки инициативам рыжего хозяина Белого дома, до сих пор не созданы.

Так что игра продолжится. Жестокая и страшная игра.

Топоров Алексей