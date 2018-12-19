Заказчика госпереворота в России в Лондоне назвали ″Человеком года″

Британское издание Financial Times назвало американского миллиардера, заказчика госпереворота в России Джорджа Сороса ″Человеком года″. Кроме того, в Лондоне считают финансового спекулянта и ″человека, который разорил Банк Англии″ "знаменосцем либеральной демократии и открытого общества".

Ранее американский еженедельник Time отдал звание ″Человек года″ убитому журналисту из Саудовской Аравии Джамалю Хашкаджи. Дошла очередь и до британцев. Местное издание Financial Times приравняло журналиста к американскому миллиардеру и фактически заказчику госпереворота в России Джорджу Соросу. Его также назвали ″Человеком года″.

Любопытный момент, в Лондоне считают известного американского финансового спекулянта и ″человека, который разорил Банк Англии″ "знаменосцем либеральной демократии и открытого общества".

Что касается подготовки в нашей стране госпереворота, то это уже давно ни для кого не секрет. Ведь еще в 2015 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России сразу двух иностранных неправительственных организаций, которые входили в структуру так называемого Фонда Сороса, - Open Society Foundations и OSI Assistance Foundation. И было установлено, что их деятельность угрожает ″основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

К слову, деятельность этого фонда запрещена в ряде стран, в том числе в Белоруссии.