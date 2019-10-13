Заказчик дела Скрипалей известен: бывшие шпионы высказались об успехах и бедах русской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова - в 2010 году было объявлено, что они раскрыты в США - в ходе прямой линии говорили о причинах так называемых разоблачений российской разведки. Как пишет Znak.com, наблюдаемый вал информации о шпионах - это следствие мировой напряженности. И мало из того, что произносится источниками и даже официальными лицами, является правдой, говорят Безруков и Вавилова.

Обман для обмана

Мы имеем дело с фейками и вбросами - "часть из них какие-то утечки, такое случается, организации большие, иногда кто-то что-то сливает".

Нужно понимать, что разведка есть во всех странах мира. И специалистов наших оппонентов тоже не следует недооценивать, считает Безруков. И среди них есть профессионалы, способные добыть информацию. Другой вопрос, что иногда фейки штампуются настолько грубо, что видны невооруженным глазом. Например, дело Скрипалей, продолжил Безруков.

Политическая подноготная в деле о якобы имевшем место отравлении Сергея Скрипаля и его дочери прослеживалась от начала и до конца. И тот факт, что на следующий день после якобы случившегося отравления выступила британский премьер-министр, прямо указывает на организатора - это Лондон.

"Это делается британскими элитами, которые совершенно полностью дестабилизированы внутри, у которых гигантская проблема, куда идти стране, - объяснил Безруков. - Им нужно, чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли".

В то же время Вавилова напомнила, последнее время мы видим широкое развитие СМИ, и это тоже играет свою роль в распространении шпионских тайн - настоящие они или нет. В погоне за сенсацией журналисты часто раздувают истории, добавила бывшая сотрудница СВР. К тому же стоит помнить, "борьба обостряется", а "Россия становится более весомой и более сильной". И естественно, что наши противники, понимая это, пытаются играть на опережение.

С тезисом о падении профессионализма российской разведки Безруков и Вавилова не согласны. Если сравнивать с советским наследием - работой специалистов того времени, конечно, разница есть. Хотя бы количественная. И в любом ведомстве есть периоды спада, добавили спикеры - "нужно время, чтобы восстановить это, чтобы выстроить систему". А Безруков добавил: иногда меняются методы работы спецслужб, и какие-то профессионалы успевают их освоить быстрее других. Вот и вся разгадка.

Скрипали как повод

На фоне скандала с делом Скрипалей США также решили получить свою выгоду. В августе Госдеп раскрыл подробности новых санкций, которые вводятся против России именно по делу Скрипалей. Второй раунд санкционного пакета начался 2 августа, когда Дональд Трамп утвердил процедуру, а запреты и ограничения вступят в силу до конца августа.

Новые санкции против России должны были вступить в силу 19 августа.

В заявлении Госдепартамента США говорилось, что американские санкции распространятся на международные институты — Всемирный банк и Международный валютный фонд. Вашингтон запретит им предоставлять любые займы, оказывать финансовую или техническую помощь Москве.

Кроме того, американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга и предоставлять кредиты российскому правительству, если сделки будут проводиться не в рублях.

Третья часть санкций относится к ужесточению экспорта в Россию целого ряда товаров и технологий, в первую очередь тех, что имеют отношения к вооружениям.

В Вашингтоне настаивали на том, что все эти меры скажутся на российских программах химического и биологического оружия, которые в действительности были свёрнуты согласно обязательствам перед ОЗХО ещё годы назад. Впрочем, российская сторона не считает, что попытки США успешны. Кроме того, российская сторона донесла до администрации США уверения в том, что покаяния со стороны России за преступления, которые она не совершала, никто не дождётся.

Решение Вашингтона ввести новые санкции против России под предлогом дела Скрипаля означает "наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений", говорится в заявлении, выпущенном российским посольством в американской столице.

Дипломаты обвинили США в нецивилизованности и неумении соблюдать нормы общения, а также заявили, что Вашингтон в очередной раз присвоил себе роль суперполицейского, который якобы вправе назначать виноватых и наказывать их, не вдаваясь в доказательства и фактические обстоятельства.