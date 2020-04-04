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Заказать онлайн: Путин разрешил дистанционную продажу рецептурных лекарств

04 апреля 2020, 09:35  •  35 • Политика
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, разрешающим дистанционную продажу лекарств. Теперь препараты, в том числе и рецептурные, можно заказать онлайн.
В России разрешена онлайн-продажа таблеток и микстур, в том числе и рецептурных. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки к соответствующим федеральным законам депутаты Государственной Думы приняли 1 апреля, члены Совфеда одобрили 2 апреля.
Дистанционная продажа лекарственных средств будет предполагать их доставку обычным способом - через курьера или любого другого сотрудника. Фармацевтическое образование ему не нужно.
Разрешена онлайн-продажа рецептурных лекарств. Исключением являются только психотропные и наркотические препараты, а также те, которые относятся к категории сильнодействующих или содержат в своём составе более 25% спирта.

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