Заказать онлайн: Путин разрешил дистанционную продажу рецептурных лекарств

В России разрешена онлайн-продажа таблеток и микстур, в том числе и рецептурных. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки к соответствующим федеральным законам депутаты Государственной Думы приняли 1 апреля, члены Совфеда одобрили 2 апреля.

Дистанционная продажа лекарственных средств будет предполагать их доставку обычным способом - через курьера или любого другого сотрудника. Фармацевтическое образование ему не нужно.

Разрешена онлайн-продажа рецептурных лекарств. Исключением являются только психотропные и наркотические препараты, а также те, которые относятся к категории сильнодействующих или содержат в своём составе более 25% спирта.