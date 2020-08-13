Заказано миллиард доз: Страны выстроились в очередь за русской вакциной

Автор:

Сергей Латышев

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал сделать себе прививку российской вакциной от коронавируса, которую так ждут в его стране, лидирующей (в районе 140 тыс. случаев заражения, свыше 2,3 тыс. смертей) по распространению COVID-19 в Юго-Восточной Азии.

Этот харизматичный филиппинский политик жаждет скорейшего получения российской вакцины и готов стать первым получившим прививку человеком в своей стране в знак доверия и благодарности к России, отношения с которой считает приоритетными.

Когда вакцина прибудет, мне сделают укол на публике. Пусть сначала проведут эксперимент на мне, я не против,

– цитирует Дутерте Русская служба "Голоса Америки". Президент добавил, что Филиппины могут помочь России в проведении клинических испытаний и налаживании производства противокоронавирусной вакцины на своей территории.

Очень быстро у главы филиппинского государства появился последователь – президент Сербии Александр Вучич, заявивший, что готов первым принять российскую вакцину от COVID-19.

"Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надёжна", – сказал Вучич, комментируя регистрацию в России вакцины от коронавируса. Президент выразил надежду, что она появится в Сербии как можно быстрее, и это станет спасением для сербской экономики. Вучича резко критиковали его оппоненты из-за объявленного в связи с COVID-19 локдауна, и он, разумеется, не хочет повторения этих протестов.

Поздравил Россию и президент Палестины Махмуд Аббас, направивший своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму, в которой говорится:

Поздравляем вас, господин президент, и в вашем лице хотим высоко оценить усилия российских учёных и лабораторий, вашего правительства по достижению этого уникального научного прорыва.

Аббас выразил при этом надежду, что Палестина одной из первых стран получит российский препарат. Его можно понять: на Ближнем Востоке ходит – и косит людей – много всякой заразы вроде MERS, и коронавирус в том числе. Российской науке и лекарствам там доверяют – значит, всё сходится.

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестина одной из первых стран получит российский препарат. Фото: President of Russia / Globallookpress

Большой ажиотаж вызвало вчерашнее заявление российского президента в Бразилии, крупнейшей стране Латинской Америки и одной из наиболее пострадавших от COVID-19 в мире – она находится в актуальном списке на втором после США месте с более чем 100 тысячами смертей. Как сообщил ТАСС глава гражданской канцелярии губернатора штата Парана Гуто Силва, Технологический институт Параны (Tecpar) в ближайшее время обратится к производителю российской вакцины за документацией по препарату, которая необходима для начала его тестирования и сертификации в Бразилии. Tecpar, по словам Силвы, обладает соответствующей научно-производственной базой для проведения лабораторных испытаний российской вакцины, а его связи с научно-исследовательскими объединениями позволят провести исследования и на федеральном уровне. Чиновник подчеркнул, что штат Парана рассчитывает стать центром распространения препарата по всей Бразилии, и центральные власти обещают поддержку. Посол России в Бразилии Сергей Акопов подтвердил, что власти Параны и ранее проявляли интерес к этой теме.

Более 20 стран – это немало

Как сообщил в интервью телеканалу CNN генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, более 20 стран проявили заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Во вторник, подтвердив эту цифру, он же добавил, что Россия получила запрос на 1 миллиард доз вакцины против коронавируса. Партнёрами фонда в клинических испытаниях вакцины за рубежом являются компании из ОАЭ, Саудовской Аравии и ещё нескольких стран.

Совместно с иностранными партнёрами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 миллионов доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности ещё больше,

– сообщил Дмитриев. Он добавил, что всё производство вакцины в России будет ориентировано на внутренний рынок, "первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России".

Почему они хотят?

Итак, как видим, в мире уже сейчас есть свыше 20 стран, где ждут и даже намерены поучаствовать в выпуске зарегистрированной российской вакцины. На самом деле их, конечно, больше. В Африке, например, традиционно высоко ценят отечественные вакцины (последний пример – от лихорадки Эбола) и прививки – дешёвые и надёжные, спасшие уже столько человеческих жизней. Там найдётся масса желающих привиться препаратом, который успешно испытала на себе дочь российского президента.

Таким образом, если внимательно присмотреться к этой весьма обширной группе стран, несложно выделить объединяющие их выбор мотивы.

Во-первых, речь идёт о сильно пострадавших, в том числе в экономическом плане, от новой опасной заразы странах, которые хотят побыстрее покончить со своей уязвимостью. Для них не важно, откуда придёт спасение, с Запада, Востока или откуда-то ещё. Важно, чтобы оно пришло поскорее.

Во-вторых, это страны, стремящиеся к реальной политической независимости, не желающие плясать только под дудку Запада, который активно использует эпидемию коронавируса для укрепления своей власти над миром.

В-третьих, речь идёт во многом о странах, имеющих вполне развитую экономику для того, чтобы участвовать (и зарабатывать) в производстве российской вакцины, не желающих просто открывать рот для того, чтобы Билл Гейтс и Ко залили им туда свою вакцину, подсадили на эту иглу и приступили к манипуляциям: этим дадим, а этим – нет, потому что плохо себя ведут. Или – если согласитесь заодно на чипирование, предоставим её бесплатно. Чтобы потом отобрать у вас всё.

В-четвёртых, это страны, уважающие российскую науку, у которых был позитивный опыт употребления советских и российских лекарств, они просто не желают терять время.

В-пятых, российскую вакцину как первую из доступных хотят страны, непричастные к тому, что называется коронабесием, т. е. использованию реально существующего и достаточно опасного коронавируса в политических целях и поэтому фактически заинтересованных в сохранении этой угрозы по крайней мере на несколько лет. Ведь под это дело зачастую решается и масса внутри- и внешнеполитических проблем. Так, в США с помощью локдауна и воплей об ошибках в реагировании на эту угрозу Белого дома демократы гнобят президента-республиканца Дональда Трампа. А он, в свою очередь, намерен воспользоваться тем же поводом, чтобы поставить на колени Китай и захватить контроль над Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В ФРГ правящие партии благодаря умелой имитации заботы о населении смогли резко увеличить свою популярность, что позволит им сохранить власть. А в Боливии, например, под предлогом коронавируса отказываются проводить выборы. Потому что захватившая в этой стране власть военная хунта, изгнавшая харизматического лидера и творца боливийского экономического чуда Эво Моралеса, боится их проиграть…

И последнее

Можно также не сомневаться в том, что, объявив во вторник о регистрации российской вакцины, Путин спутал игру сильных мира сего, рассуждавших до этого о том, что для производства эффективного лекарства против COVID-19 потребуется минимум несколько лет. Эти годы были нужны глобалистам, чтобы "остудить" с помощью локдаунов "перегретую" мировую экономику, разорить и поглотить завидные, но не имевшие серьёзных финансовых ресурсов, компании, продолжить более быстрыми темпами демонтаж уже не нужного им глобального среднего класса, опустить в целях "оптимизации расходов" и снижения экологической нагрузки на планету уровень жизни широчайших народных масс. Эти несколько лет до производства западной вакцины люди, подначиваемые финансируемыми глобалистами мейнстримными СМИ, должны были страдать от ограничения мобильности, падения доходов и мучиться от страха смерти. И это-то и есть главная цель – постепенно смириться с новой реальностью, чтобы радоваться затем просто тому, что остались живы. Хотя жизнь теперь будет совсем не такой яркой, как прежде, с "намордником" в виде маски под рукой в ожидании новых вирусов. И тут вдруг возникает Путин со своим объявлением и ломает этот страшный спектакль.

Именно поэтому глобалисты, свившие себе гнёзда, прежде всего, в ведущих западных странах, и такие символические фигуры нового мирового порядка, как Гейтс, страшно недовольны Россией: она портит им всю игру. Вот это и есть главная причина того, что этот "продавец воздуха" уже сместил пришествие спасительной западной вакцины на конец 2021 года. Понятно, что все силы "мирового негодяйства" будут брошены теперь на дискредитацию российской вакцины и оказание давления на страны, готовые её использовать и совместно производить. Так мы и узнаем, кто в этом мире пользуется роскошью быть независимым.