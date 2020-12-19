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Заказали ещё 5000 мешков для трупов: В США ситуация с коронавирусом превратилась в апокалипсис

19 декабря 2020, 04:05  •  43 • В мире
В США распространение COVID-19 выходит из-под контроля, ситуация всё больше близка к апокалипсису: за минувшие сутки в стране умерло почти 3700 человек. Из-за океана приходят тревожные вести: власти ряда штатов заказывают тысячи мешков для трупов и готовят новые морги.
США 16 декабря обновили антирекорд пандемии коронавируса: от инфекции скончалось ещё 3677 пациентов. Общее число жертв заболевания здесь достигло 305 723 человек.
За 24 часа было госпитализировано 113 069 человек с диагнозом COVID-19, всего за сутки количество заражённых увеличилось на 215 743 человека. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 американцев достигло 16 813 837.
Российские телеграм-каналы передают, что власти США пошли на крайние меры. Спецкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил, что Калифорния заказала ещё 5000 мешков для трупов и поставила десятки мобильных моргов в режим ожидания. Нью-Мексико и Колорадо также отправили грузовики-рефрижераторы в значительно пострадавшие округа в ожидании всплеска смертности.
Отделения интенсивной терапии, по словам Богданова, работают на пределе возможностей.

Фото: скриншот https://t.me/valentinbogdanov
Напомним, накануне российские журналисты озвучили интересный вывод, который их американские коллеги сделали из победы Джо Байдена на выборах президента. Они говорят, что Трамп, который весь год выступал против карантинов, больше не сможет помешать, а значит, Америка будет фактически уничтожена локдаунами.
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