Заказ от седьмой страны: Гознак России сделает банкноты для иностранного государства

Гознак начнёт печатать банкноты для Венесуэлы, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. В результате будет выпущено около 300 миллионов купюр боливар. По предварительным данным, заказ поступил в ноябре 2019 года. За него Венесуэла заплатит 7,4 миллиона долларов. А общий номинал выпущенных Гознаком иностранных купюр будет равняться 143 миллионам долларов.

Уже сейчас Гознак России делает банкноты для шести иностранных государств: Сирии, Ливана, Лаоса, Малайзии, Гватемалы и Белоруссии.

Напомним, до этого Гознак предложил изменить российские купюры. Сообщалось, что они могут претерпеть серьёзные изменения - как в дизайне, так и в степенях защиты. Об этом заявлял глава Гознака Аркадий Трачук. Он рассказывал, что существующая концепция купюр разработана ещё в середине 90-х годов прошлого века и морально уже устарела.

"Планируется или не планируется - это вопрос всё-таки к Банку России. Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии. Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтёт необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы", - отмечал глава Гознака.