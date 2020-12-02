Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная / Политика

Заказ через связку: Эксперт поставил под сомнение версию об убийстве ядерщика в Иране через спутник

02 декабря 2020, 03:15  •  36 • Политика
Эксперт Игорь Никулин поставил под сомнение версию об убийстве ядерщика в Иране через спутник. Он считает, что спецоперацию могли провести боевики в связке с иностранными спецслужбами.
Заявления о том, что иранского ядерщика Мохсена Фахризаде якобы ликвидировали при помощи управляемого через спутник оружия, выглядят сомнительно. Об этом телеканалу "360" поведал военный эксперт Игорь Никулин.
Согласно предварительным данным, убийство физика-ядерщика было осуществлено при помощи электронного оборудования и автоматического стрелкового оружия. Фахризаде называли "отцом иранской ядерной бомбы".
Как отметил Никулин, для реализации плана необходимо использовать несколько спутников сразу. Большие группировки есть только у крупных стран - США, России, Китая и Евросоюза. У Израиля также есть свои спутники, но точно нельзя сказать, достаточно их для выполнения подобных задач.
Однако точно можно сказать, что злоумышленники сотрудничали со спецслужбами.
"Значит, эти террористы действовали как минимум согласованно со спецслужбами этих стран, которые обладают такого рода технологиями. Может, выполняли заказ. Без связки такую операцию осуществить невозможно", - пояснил эксперт.
Как считает Никулин, самой логичной звучит версия, согласно которой со спутника следили за передвижениями Фахризаде и подали сигнал.
В Тегеране ответственность за убийство физика-ядерщика возложили на Израиль. Как отмечает в статье для РИА ФАН эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, инцидент развязал иранцам руки.
В парламенте страны уже был зарегистрирован законопроект о выходе из ряда международных договоров, включая и соглашения по ядерной сделке. Это уберёт барьеры на пути нацпрограммы создания ядерного оружия.
Такие действия Ирана могут стать примером и для других стран на Ближнем Востоке.
"После чего равновесие мира и войны в этом взрывоопасном регионе приобретёт совсем другое состояние, лучше всего описываемое словами "череда катаклизмов", - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
01 декабря 2020, 21:45
Кто притормозил совещание Путина так, что президент лишь улыбнулся: "Хозяина потеряли..."
01 декабря 2020, 23:35
Украина села в лужу в деле расследования гибели "Боинга" MH17
01 декабря 2020, 23:35
"Алкоголь, наркотики, почти все были голые": Как отдыхают политики Европы в карантин
01 декабря 2020, 23:35
Эксперт испортил праздник украинцам: НАТО использует Киев "бесплатно"
01 декабря 2020, 23:35
Мишустин лишил либеральный клан главной "кормушки": Политэксперт о реформе ВЭБ
01 декабря 2020, 23:35
Google проиграет суд в России, но это ничего не изменит: Малофеев призвал действовать жёстче
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2020, 23:35
"Алкоголь, наркотики, почти все были голые": Как отдыхают политики Европы в...
01 декабря 2020, 23:35
Эксперт испортил праздник украинцам: НАТО использует Киев "бесплатно"
01 декабря 2020, 23:35
Мишустин лишил либеральный клан главной "кормушки": Политэксперт о реформе ...
01 декабря 2020, 23:35
Google проиграет суд в России, но это ничего не изменит: Малофеев призвал действовать...
02 декабря 2020, 01:25
Пронько осадил защитников Google: "А завтра придут в ваши дома…"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.