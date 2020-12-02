Заказ через связку: Эксперт поставил под сомнение версию об убийстве ядерщика в Иране через спутник

Заявления о том, что иранского ядерщика Мохсена Фахризаде якобы ликвидировали при помощи управляемого через спутник оружия, выглядят сомнительно. Об этом телеканалу "360" поведал военный эксперт Игорь Никулин.

Согласно предварительным данным, убийство физика-ядерщика было осуществлено при помощи электронного оборудования и автоматического стрелкового оружия. Фахризаде называли "отцом иранской ядерной бомбы".

Как отметил Никулин, для реализации плана необходимо использовать несколько спутников сразу. Большие группировки есть только у крупных стран - США, России, Китая и Евросоюза. У Израиля также есть свои спутники, но точно нельзя сказать, достаточно их для выполнения подобных задач.

Однако точно можно сказать, что злоумышленники сотрудничали со спецслужбами.

"Значит, эти террористы действовали как минимум согласованно со спецслужбами этих стран, которые обладают такого рода технологиями. Может, выполняли заказ. Без связки такую операцию осуществить невозможно", - пояснил эксперт.

Как считает Никулин, самой логичной звучит версия, согласно которой со спутника следили за передвижениями Фахризаде и подали сигнал.

В Тегеране ответственность за убийство физика-ядерщика возложили на Израиль. Как отмечает в статье для РИА ФАН эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, инцидент развязал иранцам руки.

В парламенте страны уже был зарегистрирован законопроект о выходе из ряда международных договоров, включая и соглашения по ядерной сделке. Это уберёт барьеры на пути нацпрограммы создания ядерного оружия.

Такие действия Ирана могут стать примером и для других стран на Ближнем Востоке.

"После чего равновесие мира и войны в этом взрывоопасном регионе приобретёт совсем другое состояние, лучше всего описываемое словами "череда катаклизмов", - пояснил эксперт.