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Закат "актива Сороса" в Украине
20 марта 2020, 09:35 • 167 • Украина
Для соросят наступил конец гегемонии над умами людей, они привыкли формировать смыслы на подсознательном уровне и считали себя основными ЛОМами в стране, которые создают тренды на необходимом политическом треке.
Именно понятие соросята, которое является обидным для грантоедов, означит переломный момент в противостояние с телеграмом, что осознали основные ЛОМы Сороса в Украине.
Попытка сместить акценты потерпела полный провал, а тезис выдвинутый в свою защиту, что название соросята придумали в Кремле вызвал смех в сети. Особенно обидно когда это понятие в частных беседах употребляет Президент и вся политическая элита страны.
«Актив Сороса» очень был озабочен влиянием анонимных политических телеграм каналов, которые начали формировать смыслы. Особенно по месседжу "соросята", который стали употреблять все, включая ОП и Президента.
Политические Телеграм каналы начали разрушать миф о "молодых реформаторах", а начали развивать месседж, что весь "актив Сороса" в Украине это наёмники ТНК, которые разрушают страну и экономику изнутри.
14 марта Найем и его «знакомые» пытались своими публикациями создать повестку, что якобы телеграм это всё манипуляции и новый «телевизор», а вот Фейсбук – это верх демократии!
Почему они так вдруг вспомнили «о демократии и манипуляциях».
Всё очень просто, Фейсбук – это их территория, в которой они имеют «сетки» и сотни ЛОМов, которые при необходимости устраивают «набеги» на «мишени» и клеймят сразу всех.
Ранее Фейсбук в Украине формировал политические и общественные смыслы, теперь ему приходится конкурировать с телеграмом, который наращивает обороты и популярность.
Ещё при желании они через своих «админов Фейсбука», банили всех неугодных, так очищали информационное пространство. В телеге у них пока ничего не выходит, никто их не читает, а создать альтернативные каналы не хватает «ума» и креатива.
Как раз телеграм это и есть свобода мнений, кого хочешь того и читаешь, никто же не заставляет читать те или иные каналы.
Вывод один, люди устали от цензуры в Фейсбуке, который превратился в «Однокласники».
Телеграм выступает за свободу выбора.
Что хотите, читайте, что хотите, смотрите – это и есть свобода выбора и демократия, но «соросятам» это не нравится, потому что за эти годы ребята «расслабились», а политические телеграм каналы испортили их комфортную информационную ванну.
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