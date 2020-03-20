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Закат "актива Сороса" в Украине

20 марта 2020, 09:35  •  167 • Украина


Для соросят наступил конец гегемонии над умами людей, они привыкли формировать смыслы на подсознательном уровне и считали себя основными ЛОМами в стране, которые создают тренды на необходимом политическом треке.
Именно понятие соросята, которое является обидным для грантоедов, означит переломный момент в противостояние с телеграмом, что осознали основные ЛОМы Сороса в Украине.

Попытка сместить акценты потерпела полный провал, а тезис выдвинутый в свою защиту, что название соросята придумали в Кремле вызвал смех в сети. Особенно обидно когда это понятие в частных беседах употребляет Президент и вся политическая элита страны.

Считаем эту ситуацию показательной и надеемся на то, что в нашей стране будут появляться независимые блогеры и анонимные политические каналы, которые создают настоящую альтернативу.

«Актив Сороса» очень был озабочен влиянием анонимных политических телеграм каналов, которые начали формировать смыслы. Особенно по месседжу "соросята", который стали употреблять все, включая ОП и Президента.

Политические Телеграм каналы начали разрушать миф о "молодых реформаторах", а начали развивать месседж, что весь "актив Сороса" в Украине это наёмники ТНК, которые разрушают страну и экономику изнутри.

14 марта Найем и его «знакомые» пытались своими публикациями создать повестку, что якобы телеграм это всё манипуляции и новый «телевизор», а вот Фейсбук – это верх демократии!

Почему они так вдруг вспомнили «о демократии и манипуляциях».

Всё очень просто, Фейсбук – это их территория, в которой они имеют «сетки» и сотни ЛОМов, которые при необходимости устраивают «набеги» на «мишени» и клеймят сразу всех.

Ранее Фейсбук в Украине формировал политические и общественные смыслы, теперь ему приходится конкурировать с телеграмом, который наращивает обороты и популярность.

Ещё при желании они через своих «админов Фейсбука», банили всех неугодных, так очищали информационное пространство. В телеге у них пока ничего не выходит, никто их не читает, а создать альтернативные каналы не хватает «ума» и креатива.

Как раз телеграм это и есть свобода мнений, кого хочешь того и читаешь, никто же не заставляет читать те или иные каналы.

Вывод один, люди устали от цензуры в Фейсбуке, который превратился в «Однокласники».

Телеграм выступает за свободу выбора.

Что хотите, читайте, что хотите, смотрите – это и есть свобода выбора и демократия, но «соросятам» это не нравится, потому что за эти годы ребята «расслабились», а политические телеграм каналы испортили их комфортную информационную ванну.

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