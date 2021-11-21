Закат правосудия вручную, или Литва и методички ЦРУ

Вершится политическая расправа

Так называемое дело Альгирдаса Палецкиса, «руководителя секретной шпионской сети, работавшей в интересах одной из российских спецслужб», исчезло с литовских телеканалов, первых полос газет и страниц сетевых изданий. Перестало привлекать журналистов. О недавнем заседании апелляционного суда, назначившем следующее разбирательство на 12 января 2022 года, СМИ написали короче прогноза погоды.

Вердикт в отношении Палецкиса был вынесен ещё 27 июля. При абсолютном отсутствии доказательной базы прокурор требовал девять лет тюрьмы, судья назначил шесть, отметив в приговоре: «Осужденный – негативная личность, которая поддерживает связи с Россией». Таков уровень правовой культуры в Литве.

Председатель левой партии «Социалистический народный фронт» Гедрюс Грабаускас считает: уголовное преследование Альгирдаса не имеет под собой никаких правовых оснований, а поведение власти демонстрирует рост репрессивных тенденций не только в Литве, но и во всех балтийских республиках. Вершится политическая расправа, пишет рижанка Алла Березовская. Вильнюсская правозащитница Ида Чарнецка назвала взгляды литовской Фемиды «холуйством перед американскими спецслужбами».

Литовский историк Валерий Иванов убеждён: правосудие себя дискредитировало полностью. Спецслужбы не смогли доказать первоначальную версию обвинения в шпионаже. Выпутываясь из лжи, притянули сомнительной ценности показания подследственного, проходившего по делу о хранении и распространении детской порнографии. Этот человек заявил, что был членом «тайной шпионской сети», руководил которой Альгирдас Палецкис. Спектакль получился убогим, но произвёл впечатление на судью. Тот решил: шести лет тюрьмы хватит.

«Сложившаяся коллизия – проблема людей, затеявших юридическую белиберду, в которой нет ничего от юриспруденции, но в которой всё – от политики. От хотелок, фантазий и мифов, на которых строился судебный процесс. Литва – очень весёлая страна, Фемида здесь может отплясывать любые па»,

– говорит Валерий Иванов.

«Никакими другими аргументами, кроме показаний педофила, прокуроры не располагают, поскольку их не существует в природе. Дело, к слову, разбиралось в закрытом режиме именно потому, что требовалось блюсти общественную мораль. Такой мотив оказался выгоден всем, кроме меня. Но доказывая свою невиновность, пойду по судебным инстанциям так далеко, как это только возможно. Вплоть до Европейского Суда по правам человека»,

– сказал литовский узник совести автору данной статьи при личной встрече.

Особых иллюзий в отношении поданной апелляции Альгирдас не питает. Шансы, что 12 января все обвинения окажутся снятыми, а он оправдан, соотносятся, как 1 к 99.

«В Литве властями и спецслужбами практикуются разнообразные методы давления на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, выступающих с альтернативными взглядами на их внутреннюю и внешнюю политику, а также историю. В республике выстроена целая система мер и способов воздействия на несогласных. Значительное место в ней отводится введённым статьёй 170-2 УК ЛР составам преступления»,

– подчеркнул российский МИД в докладе о нарушениях прав человека в некоторых странах мира.

Статья 170-2 Уголовного кодекса Литвы действует с июня 2010 года и напрямую ограничивает право на свободу мнения, его свободное выражение и предусматривает уголовное преследование лиц за публично выраженное неприятие применяемых в Литве по отношении к СССР официальных трактовок терминов «агрессия», «геноцид», «оккупация».

С какой стороны ни глянь, «дело Палецкиса», как и все другие резонансные (с точки зрения литовского правосудия) дела, оказываются липой. Встаёт вопрос – зачем судебной власти так позориться?

Возвратимся в осень 2018 года к памятной совместной пресс-конференции Генпрокурора, Генкомиссара полиции и директора Департамента государственной безопасности (ДГБ). Они сообщили тогда о раскрытии «тайной шпионской сети, опутавшей всю страну». «Если бы не произошли задержания и аресты граждан, работавших на одну из российских разведок, последствия для Литвы оказались бы самыми печальными», – заявил главный полицейский.

Помимо заказа у этой троицы имелись личные мотивы. Прокурор хотел сохранить за собой кресло на второй срок. Контрразведчику требовался русский шпион. Полицейский нацелился на теплое местечко в Лондоне, и ловко провернутое следствие повышало его шансы перед конкурентами.

У властей тоже был интерес избавиться на некоторое время от Альгирдаса Палецкиса. В 1991 году внуку прославленного государственного деятеля Юстаса Палецкиса предоставили возможность пойти по пути, выбранному многими бывшими членами ЦК Компартии Литвы, высокопоставленными служащими, военными, комсомольскими активистами, общественниками, творческой интеллигенцией. Все они принялись хором проклинать «ужасное время оккупации». Альгирдас отказался.

К сожалению, нет серьезных исследований, позволяющих сравнить благосостояние жителей Прибалтики в СССР и в ЕС. В Советском Союзе в Прибалтику шли большие вложения, в том числе для поддержания высокого уровня потребления. «Это была витрина советских достижений. ЕС также вкладывается в Прибалтику, однако «витриной» чего бы то ни было эти страны уже не являются. В советской Прибалтике уровень жизни был выше, чем в СССР, в современной Прибалтике – ниже, чем в «старых» странах ЕС», – считает российский историк Александр Дюков. Это же в своих выступления и статьях говорил Палецкис.

Он – известный в Европе антифашист. Для руководства госбезопасности это много хуже, чем фашист. В ДГБ Литвы не считают неонацистов и радикальных националистов угрозой. Угроза национальной безопасности и обороне – это как раз антифашисты, интернационалисты.

Госбезопасности не пришлось долго искать человека на позицию «российского шпиона», когда об этом попросили из-за океана. Оппозиционера Палецкиса назначили в предатели. Не случись в ДГБ Литвы скандала в руководстве, тайну наверняка удалось бы сохранить. Однако опытные оперативники, несогласные с политикой директора департамента в области национальной безопасности, так громко хлопнули за собой дверью, что секретное стало общедоступным.

К слову, в Прибалтике все дела, возбуждённые против инакомыслящих, похожи, как две капли воды. Их объединяют абсурдность и безграмотность. В Литве только слепой не видит, что спецслужбы вышли из-под парламентского контроля, перейдя под контроль ЦРУ и МИ-6, превратившись в механизм подавления инакомыслия. А поскольку говорить и писать об этом нельзя, официальная пресса утрачивает интерес к «историческому процессу о русских шпионах».

Что касается местных политиков, они продолжают говорить об ужасах советской «оккупации». Без преувеличения: «Преследования диссидентов и независимых СМИ в современной Прибалтике превосходят преследование органами КГБ нелояльных советскому строю», – говорит историк Александр Дюков. И это правда.

Как ещё литовским верхам бороться против оппонентов? Никак. Политических противников им не одолеть иначе, как нацепив на них маски «шпионов».