Закат Китая, раскол США, ядерная бомба: Эксперты расшифровали предсказание The Economist на 2021-й

Пророчеству журнала The Economist на 2021 год нашли толкование. По общему мнению аналитиков, издание предсказывает конец пандемии, закат Китая и "зелёных" технологий и новые лесные пожары.

В декабре журнал The Economist традиционно опубликовал свою обложку-ребус, в которой зашифровал предсказания на грядущий 2021 год. В этот раз она была оформлена в виде игрового автомата "Однорукий бандит". На четырёх барабанах автомата изображены картинки, олицетворяющие события и персон. При этом оформлены они в виде "смайликов" из соцсетей.

На первом барабане сверху вниз изображены коронавирус, шприц, смайлик в медицинской маске и знак вопроса. Это интерпретируют, как победу над COVID-19 в 2021 году путём вакцинации.

На втором барабане можно увидеть ядерную бомбу, портрет Джо Байдена, порванный американский флаг и символ видеосервиса "Тик-ток". Это расшифровывают, как действия США по решению иранской ядерной программы, а также раскол в американском обществе.

На третьем барабане нарисованы знак вопроса, доллар, ветряк и флаг Китая. По мнению аналитиков, это означает торможение финансирования ветряных электростанций, а также закат Китая.

На четвёртом барабане находятся график роста, горящее дерево, видеокамера и символ коронавируса. Эксперты полагают, что это намёк на рост фондовых рынков, лесные пожары как следствие потепления климата и эру видео и стримов.

Напомним, что в прошлом обложки The Economist уже предсказывали различные события, включая протестное движение "жёлтых жилетов" во Франции. Однако скептики указывают, что журнал специально рисует ребусы, чтобы их можно было потом подогнать под различные события.

Фото: скриншот Telegram-канала "Толкователь"